Gastro-Zeit-Slots: Essen nach Terminplan?

Das "El Greco" ist ein beliebtes griechisches Restaurant in Steppach bei Augsburg. Spiro Stergiou ist dort seit 34 Jahren Wirt. Seit ein paar Monaten aber sagt er immer noch einen Satz dazu, wenn Gäste bei ihm reservieren: die Dauer der Reservierung. Einen Tisch am Wochenende gibt es in zwei Zeit-Slots: zwischen 17 und 20 Uhr für zwei oder zweieinhalb Stunden, nach 20 Uhr darf man sitzen bleiben.

Höhere Preise oder mehr Gäste

Stergiou rechnet vor: die Preise für Lebensmittel sind massiv gestiegen, von Strom und Gas braucht er gar nicht zu reden. Dazu die Löhne: während des Corona-Lockdowns sind viele Beschäftigte aus der Gastronomie in andere Branchen gewechselt – um die Leute zu halten, die er hat, musste er mehr zahlen.

All diese Kosten kann er nicht unbegrenzt auf die Preise seiner Gerichte aufschlagen – irgendwann ist eine Schmerzgrenze erreicht. Also hilft nur eins: mehr Umsatz durch doppelte Belegung der Tische. Am Wochenende ist die Nachfrage hoch genug. "Anders funktioniert es nicht", sagt Stergiou.

Gemütlichkeit kostet Geld

Angela Inselkammer, die Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes, kennt eine Reihe von Restaurants, die Zeitslots bei Reservierungen haben – vor allem beliebte Gaststätten in den Städten. "Das richtet der Markt", ist ihre Meinung – Gäste, die unbedingt länger sitzen bleiben wollten, müssten eben in ein anderes Gasthaus gehen – oder fürs gemütliche Sitzenbleiben mehr zahlen. Auch sie verweist darauf: Wirte müssen eben von ihrer Arbeit leben können – sind die Kosten höher, muss das Geld eben irgendwie wieder reinkommen.

2024 droht Mehrwertsteuererhöhung

Auf die Gäste könnten aber so oder so höhere Preise in der Gastronomie zukommen, warnt Spiro Stergiou. Im Moment gilt noch der reduzierte Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent auf Speisen in der Gastronomie. Die Regelung gilt noch bis Ende des Jahres. Verlängert die Bundesregierung diese Regelung nicht, gilt ab dem kommenden Jahr der reguläre Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent – entsprechend würden sich dann auch die Gerichte verteuern.