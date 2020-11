Gastgewerbe fehlen Geschäftsreisende und Gäste aus dem Ausland

Im September gab es 41,2 Millionen Übernachtungen in Deutschland, das waren 13,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Von Januar bis September beträgt das Minus in allen Monaten zusammen sogar mehr als ein Drittel. Die Zahl der Gäste aus dem Ausland ging um mehr als die Hälfte zurück. Besonders stark war der Rückgang bei den Geschäftsreisen, da zum Beispiel Messen komplett ausfielen. Für diese Business-Kunden hat das das Statistische Bundesamt keine gesonderten Zahlen.

Viele Stadthotels geschlossen

In großen Städten wie München, Berlin oder Frankfurt sind viele Hotels inzwischen geschlossen, teils wegen der ausbleibenden Geschäftskunden, oft auch weil zahlungskräftige Auslandstouristen fehlen. Diese verreisen in der Regel nur für wenige Tage und geben in dieser Zeit vergleichsweise wesentlich mehr Geld aus als Touristen aus dem Inland. An zahlungskräftigen Chinesen, Russen oder Amerikanern lässt sich deshalb oft ein Vielfaches verdienen. Auch bei Gästen aus Deutschland gingen die Zahlen insgesamt zurück. Teilweise boomte zwar der Inlandstourismus, doch es fehlen die Geschäftskunden. Durch den erneuten Teil-Lockdown hat sich die Lage weiter verschärft.