vor 43 Minuten

Gaspreis steigt im kommenden Jahr für viele Verbraucher

In den vergangenen fünf Jahren sind die Preise für Gas kontinuierlich gesunken. Doch zum Jahreswechsel heben einige Grundversorger die Preise für Gas an. Das Heizen in einem Einfamilienhaus könnte dann fast 100 Euro mehr kosten.