Gaspreis auf niedrigstem Stand seit vier Monaten

Der Preis für europäisches Erdgas ist am Montag kräftig gefallen und auf den tiefsten Stand seit vier Monaten gesunken. Der als Referenz geltende Terminkontrakt TTF an der Energiebörse in den Niederlanden lag am Montagmittag bei 98,60 Euro und damit erstmals seit Juni unter 100 Euro.

Mildes Wetter und gut gefüllte Speicher dämpfen Sorgen

Grund sind nach Angaben von Analysten der in ganz Europa milde Herbst sowie die gut gefüllten Gasspeicher. In Deutschland konnten sie schneller als geplant gefüllt werden, der Füllstand der Speicher liegt bereits deutlich über 95 Prozent. Auch habe die Aussicht auf baldige Lieferungen von Flüssiggas Sorgen über ein zu geringes Angebot in den Wintermonaten wieder beruhigt, hieß es am Markt.

Darüber hinaus arbeiten die Länder der EU an Maßnahmen zur Begrenzung des Gaspreises. So sind verpflichtende gemeinsame Gaseinkäufe und eine Art Preisobergrenze für die europäische Gasbörse TTF Teile eines Maßnahmenpakets, das die EU-Kommission zuletzt vorgeschlagen hatte.