Gasknappheit sorgt für Boom bei schwäbischem Mittelständler

Wer bekommt im Fall der Fälle wie viel Gas? Unternehmen, die befürchten auf einer Abschaltliste weit oben zu stehen, tüfteln an Lösungen für den Winter, um den Betrieb aufrechterhalten zu können. Fündig werden sie unter anderem in Schwaben. Eine Firma aus Derching im Landkreis Aichach-Friedberg macht in dieser Energie-Krise gute Geschäfte. Sie vermietet mobile Energiezentralen - containergroße Geräte, die eine Brücke sein können, wenn mal die Heizung ausfallen sollte, zum Beispiel, weil das Gas gekappt wurde.

Nachfrage nach Industrie-Heizungen groß

"Wir spüren die politische Lage derzeit relativ stark", so Christian Chymyn. Er ist Sprecher bei "Mobiheat". Der Heizungsbauer mit über hundert Mitarbeitern an acht Standorten in Deutschland wird nach eigenen Aussagen immer dann angefragt, wenn irgendwo kurzzeitig eine Heizung ausfällt. Bisher habe das Derchinger Unternehmen im Sommer hauptsächlich Kälteanlagen ausgeliefert. In diesen Tagen sei die Situation aber eine ganz andere. Trotz derzeit hoher Außentemperaturen sei die Nachfrage nach alternativen Heizsystemen für Industrie und Gewerbe groß. Die Wirtschaft rüste sich für einen kalten Winter, falls das Gas abgedreht wird, erklärt Chymyn.

Freizeitpark holt sich "Heiz-Back-up" in Schwaben

Bei der Naturkatastrophe im Ahrtal habe die Derchinger Firma schon ausgeholfen. Jetzt würden verstärkt große Unternehmen in Derching nachfragen. "Bei uns ist der Hof leer. Die meisten Heizsysteme stehen bereits bei den Kunden", so Chymyn. Unter anderem bei einer Einzelhandelskette mit 50 Filialen und auch bei einem bekannten deutschen Freizeitpark, der im Falle eines möglichen Gas-Stopps auch weiterhin die parkeigenen Hotels betreiben will. Als ein "Back-up" funktionieren die Geräte, erklärt der Heizungsbauer.

Heizen mit den mobilen Heizzentralen sei freilich teurer als mit fest verbauten Heizungen, erklärt Chymyn. Die Industrie wolle sich aber absichern. Die mobilen Öl- und Pellet-Heizungen seien vielfach durchgehend bis in den März hinein vermietet.