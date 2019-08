Gasekonzern Linde steigert Quartalsgewinn

Der Industriegasekonzern Linde hat im vergangenen Quartal mehr verdient. Das mit dem amerikanischen Konkurrenten Praxair fusionierte Unternehmen hat den operativen Gewinn um 6 Prozent gesteigert auf gut 1,3 Milliarden Dollar. Der DAX-Konzern zeigt sich nun optimistischer für das Gesamtjahr.

Gase wie Sauerstoff und Stickstoff sind gefragt

Die Wirtschaft läuft weltweit nicht mehr ganz so rund, doch Gase wie Sauerstoff, Stickstoff oder Spezialgase, die nicht nur in der Industrie, sondern auch im Medizin- und Lebensmittelbereich gebraucht werden, sind gefragt. Linde zeigt sich von der schwächelnden Weltkonjunktur daher unbeeindruckt. Dem Industriegasekonzern ist es zuletzt sogar gelungen, die Preise anzuheben.

Wäre der Dollar nicht so stark, hätte das Unternehmen sogar noch mehr verdient. Als Linde noch ein bayerisches Unternehmen war und in Euro bilanziert hatte, war es noch Nutznießer eines starken Dollar. Insgesamt läuft es aber blendend für den unlängst mit dem amerikanischen Konkurrenten Praxair verschmolzenen Konzern.

Erdgas-Anlagen sorgen für Mehreinnahmen

Und auch bei der in Bayern beheimateten Anlagensparte, die etwa Luftzerlegungs- und Erdgas-Anlagen baut, läuft es immer besser. So erwartet Linde jetzt für das Gesamtjahr noch mehr Gewinn als bislang. Zuletzt war von der Arbeitnehmerseite in Deutschland allerdings auch Kritik geäußert worden. Mitarbeiter beklagen demnach, dass Linde jetzt ein amerikanisches Unternehmen sei, wo es nur noch um den Gewinn gehe und deutsche Arbeitnehmerrechte nicht mehr wirklich geachtet würden. Linde beschäftigt in Bayern fast 5000 Mitarbeiter und ist an den Börsen in New York und in Frankfurt notiert.