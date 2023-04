Gasbilanz: Kaum mehr Einsparungen zu erkennen

Die gute Nachricht zuerst: Die Erdgasversorgung ist stabil, die Speicher sind gut gefüllt. Nach den letzten Zahlen waren die Speicher zu knapp zwei Dritteln gefüllt, wie am Donnerstag aus vorläufigen Daten des europäischen Gasspeicherverbandes GIE hervorging. Die neuen LNG-Terminals im Norden Deutschlands stärken die Versorgungssicherheit langfristig, so der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw), Bertram Brossardt.

Schaut man auf den Gasverbrauch im Jahr 2022 fällt eine deutliche Einsparung auf. Laut Zahlen der Bundesnetzagentur sank der Verbrauch von Gas um 17,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Kaum mehr Gaseinsparungen zu erkennen

Die schlechte Nachricht aber: Wir sparen weniger Gas als wir denken. Das legt die Gasbilanz der vbw nahe, die die Prognos AG erstellt hat. So lag im Februar 2023 der Erdgasverbrauch deutschlandweit nur drei Prozent unter dem langjährigen Durchschnitt. Laut der Bilanz lassen sich mittlerweile kaum verhaltensbedingte Einsparungen erkennen, weder bei privaten Haushalten noch in der Industrie. Es bräuchte eine Gasreduktion von 15 Prozent, um im kommenden Winter Engpässe zu verhindern, so das Gas-Monitoring. Werde weiterhin so wenig eingespart wie im Januar und Februar 2023, würden die Risiken auf mittlere Sicht für 2024 wieder ansteigen.

Ista: Bayern spart nur vier Prozent Gas

Die Zahlen decken sich mit einer Auswertung des Energiedienstleisters Ista. So spare Bayern bislang unterdurchschnittlich. Klimabereinigt - also den milden Winter mal außen vorgelassen und nur auf das Heizverhalten der Einzelnen bezogen - wurden in Deutschland im Schnitt sieben Prozent Gas eingespart. In Bayern waren es nur vier Prozent.

In Bayern haben Mieterinnen und Mieter mit Gasheizung im Durchschnitt ihre Heizkosten für 2022 mit dem gedeckt, was sie im Voraus bezahlt haben und müssen nicht mit Nachzahlungen rechnen. Das hat eine Auswertung von mehr als 9.000 Heizkostenabrechnungen im Freistaat ergeben. Wie der Energiedienstleister Ista berichtet, werden unter Berücksichtigung der Dezemberhilfe durchschnittlich 6,7 Cent für eine Kilowattstunde Gas fällig - das ist kaum mehr als im Vorjahr.

Kostensteigerung für laufendes Jahr

Für das laufende Jahr dürfte es aber laut Ista zu enormen Kostensteigerungen kommen - bei Erdgas geht Ista in einer Musterrechnung für eine 70-Quadratmeter-Wohnung von einem Plus zwischen 80 und 116 Prozent aus. Weiterhin sparsam zu heizen bleibe also wichtig.