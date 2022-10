Macht es Sinn, jetzt den Gasanbieter zu wechseln?

Wer sich bislang auch nur ein wenig mit seinem Energieverbrauch zu Hause beschäftigt hat, hat die Mahnung vermutlich noch im Ohr: Wer Geld bei Gas und Strom sparen will, muss weg aus der Grundversorgung der Energieanbieter und unbedingt einen Laufzeitvertrag abschließen – auch Sondervertrag genannt. Das könne eine Menge Geld sparen, hieß es viele Jahre lang.

Kaum noch Gasanbieter auf Vergleichsportalen

Allerdings scheint das, zumindest vorübergehend, vorbei zu sein. Denn wer sich zum Preisvergleich auf die verschiedenen Onlineportale begibt, merkt schnell: Es gibt eigentlich keine sinnvollen Angebote mehr. Zum einen ist die Zahl der Anbieter, die hier zum Wettbewerb antreten, sehr klein geworden. Wo bis vor Kurzem noch hunderte Anbieter um Kunden warben, sind es jetzt nur noch einige Handvoll. Und: sie sind sehr teuer.

Auch wer direkt auf die Internetseiten der Energieanbieter geht, dürfte nur noch in Ausnahmefällen auf sinnvolle Verträge über die bislang üblichen Laufzeiten von ein bis zwei Jahren stoßen. Die Preisgestaltung wirkt eher wie eine Abwehrmaßnahme. Die Kilowattstunde Erdgas kostet dort teils 30 bis 40 Cent.

Grundversorgung oft die günstigste Variante beim Versorgerwechsel

Eine Stichprobe bei einigen bayerischen Gemeinden zeigt schnell: die Tarife in der Grundversorgung sind derzeit offenbar überall deutlich günstiger als die Laufzeitverträge, 10 bis 20 Cent pro Kilowattstunde Erdgas scheinen hier die Regel zu sein. Da kann Erdgas im Rahmen eines Jahresvertrages schnell dreimal so teuer sein wie in der Grundversorgung. Möglicherweise bieten manche Versorger ihren lokalen Kunden aber am Telefon auch noch mal andere Konditionen an. Ein Versuch zumindest könnte sich lohnen.

Wer gerade also auf der Suche nach einem neuen Gasversorger ist, sollte als erstes die Bedingungen seines lokal zuständigen Grundversorgers anschauen. In manchen Vergleichsportalen muss man dabei aber aufpassen, da die Grundversorgungstarife im Vergleich nicht enthalten sind. Besser also direkt beim Versorger die Konditionen nachschauen oder erfragen. Bei manchen muss man auf der Internetseite aber suchen, die Konditionen sind teils gut versteckt.

Rat der Verbraucherzentralen bei der Versorgersuche

Die Verbraucherzentralen haben derzeit folgende Empfehlungen: