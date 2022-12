Warum man die Heizung nachts nicht abschalten sollte

Die Bundesnetzagentur mahnt die Verbraucher dazu, weniger Erdgas zu verbrauchen - trotz der aktuellen Kälte. Damit stellt sich aber auch die Frage, wo Haushalte denn beim Gas überhaupt noch sparen können. Manche denken jetzt darüber nach, ihre Gasheizung in der Nacht auszustellen. Das allerdings scheint aus mehreren Gründen keine besonders gute Idee zu sein.

Heizung nachts abschalten kann zu mehr Energieverbrauch führen

Denn es kostet mehr Energie, wenn eine ausgekühlte Wohnung oder ein Haus wieder auf Temperatur gebracht werden muss, als die Temperatur in etwa zu halten. Das hat unter anderem damit zu tun, dass eine Heizung im dauerhaften Normalbetrieb sparsamer ist, als wenn sie, zum Beispiel dann in der Früh, im Hochleistungsbetrieb kalte Räume erheblich hochheizen muss.

Allerdings ist das nur eine generelle Betrachtung. Eine große Rolle spielt dabei die Bauweise und Dämmung eines Gebäudes.

Nachtabschaltung bei massiven oder gut gedämmten Gebäuden

Ist ein Haus sehr massiv gebaut, dauert es einige Zeit, bis es sich bei abgeschalteter Heizung in größerem Umfang abkühlt. Denn in den Wänden ist einiges an Wärmeenergie gespeichert, die erst nach und nach abgegeben wird. Entsprechend zäh ist es allerdings auch, diese Wände zu erwärmen, wenn man die Heizung wieder anmacht. Ein möglicher Einspareffekt hält sich also in Grenzen. Muss die Heizung "Vollgas" geben, kann es aber auch zu einem Mehrverbrauch führen.

Ähnliches gilt für ein gut gedämmtes Gebäude. Das verliert nur wenig Energie bei abgedrehter Heizung, muss aber natürlich auch dann am Morgen aufgeheizt werden, wenn wieder Wärme erzeugt wird. Hat ein moderndes Haus beispielsweise eine Fußbodenheizung, muss erst mal wieder der Bodenestrich erwärmt werden, bevor es im Raum wärmer wird.