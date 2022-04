Gas nur noch gegen Rubel: Wie umgehen mit Putins Forderung?

Russlands Präsident Wladimir Putin fordert von Deutschland und anderen Ländern, dass Gasrechnungen aus Moskau in Rubel und nicht mehr in Euro oder US-Dollar bezahlt werden müssen. Nun kündigte er an, westliche Kunden von russischem Gas müssten bei der Gazprom-Bank ein Konto einrichten. Ihre Gasrechnung dürften sie aber wie gewohnt in Euro begleichen.

Gazprom-Bank als Wechselstube für Rubelzahlungen

Der Umtausch der Devisen in Rubel soll offenbar bei der Gazprom-Bank erfolgen, die das Geld dann weiterleitet. In Moskau und bei Putin kämen nach diesem Umtauschmodell die geforderten Rubel an. Während der Westen sein Gesicht wahren kann, indem er praktisch wie bisher weiterzahlt, nur eben auf ein Konto bei der Gazprom-Bank. So gesehen würde sich im Grunde in wirtschaftlicher Hinsicht nicht viel ändern. Aber es gibt noch eine politische Dimension bei diesem Verfahren.

Was will Putin mit dem Verwirrspiel?

Putins Forderung hat große Verunsicherung bei Gaskunden und in der Politik verursacht. So löste Bundeswirtschafts- und Energieminister Robert Habeck die erste Warnstufe beim "Notfallplan Gas" aus, um auf die Bedrohung möglicher Lieferausfälle zu reagieren.

Es steht jetzt die Drohung Putins im Raum, dem Westen in Sachen Gas neue Lieferbedingungen diktieren zu können. Die könnten dann im schlimmsten Fall zu einem schnellen Aus der Gaslieferungen führen. Das wäre zwar wirtschaftlich widersinnig und unlogisch, aber – darauf wies Habeck hin – der ganze Krieg in der Ukraine ergebe genauso wenig Sinn. Putin erscheint inzwischen unberechenbar - auch in dieser Frage. Er hat mit der jahrzehntelangen Tradition gebrochen, dass Russland immer zuverlässig liefert. Auch im Kalten Krieg hatte die Führung der Sowjetunion daran nicht gerüttelt.

Innenpolitische Wirkung verfängt in Moskau

Möglicherweise ging es Putin um eine propagandistische Selbstdarstellung in den russischen Medien. Dort konnte er mit einer großen Geste Stärke demonstrieren und zeigen, dass er den Westen zwingen kann, Rubel zu kaufen. Das soll möglicherweise seinen Landsleuten beweisen, dass der angeschlagene Rubel trotz aller Sanktionen immer noch einen großen Wert besitzt. Und tatsächlich hat der Wechselkurs gegenüber Dollar und Euro in den vergangenen Tagen aufgewertet. Der Rubel ist an den Devisenmärkten - soweit er überhaupt noch gehandelt werden kann - wieder ähnlich viel Wert wie vor dem Ukraine-Krieg.

EU- und Nato-Länder wollen nicht in Rubel zahlen

Eine reale Rubelzahlung für Erdgas kommt aber für Nato- und EU-Ländern nicht in Frage, weil das die internationalen Sanktionen gegen Russland untergraben würde. Die westlichen Notenbanken boykottieren seit Russlands Überfall auf die Ukraine die Zentralbank in Moskau und haben einen Großteil der dortigen Devisenreserven in Euro und US-Dollar eingefroren. Das Ziel dieser Aktion war eine Abwertung des Rubels durch eine Schwächung seines Außenwerts und seines Wechselkurses. Importe nach Russland wurden dadurch teurer und die Kaufkraft des Rubels wurde geringer. Eine Folge davon ist eine höhere Inflation in Russland, die Wirtschaft und Verbrauchern schadet und die Putins Preis für den Krieg in der Ukraine hochtreiben soll.

Wirkung westlicher Sanktionen lässt offenbar nach

Das hat zum Teil auch funktioniert. Vor allem der Überraschungseffekt, weil niemand den westlichen Notenbanken so eine konzertierte Aktion gegen Russland zugetraut hatte. Durch den stetigen Verkauf von Rohstoffen wie Öl, Gas und Industriemetallen ist Russland aber in der Lage, seine Devisenreserven wieder allmählich aufzufüllen. Außerdem verblieben der Zentralbank in Moskau noch genug Reserven, um Auslandskredite von russischen Staatsanleihen bisher zu bedienen.

Warten auf Staatspleite bislang vergebens

Eine baldige Staatspleite Russlands war nicht die Folge, obwohl das einige schon erwartet hatten. Aber das kann immer noch passieren: Geld hat das Land zwar ausreichend und dazu vergleichsweise wenige Auslandsschulden. Eine staatliche Pleite wäre daher nur denkbar, wenn ausländische Banken die Annahme der Rückzahlung von Krediten verweigerten, egal ob in Dollar, Euro oder Rubel. Aus Angst vor möglichen Verstößen gegen die internationalen Wirtschaftssanktionen ist das zum Teil auch schon passiert. Selbst Unternehmenskredite waren schon betroffen. Die Rückzahlung bestimmter Schulden wurde von einzelnen Banken nicht akzeptiert, weil die zahlungspflichtigen Firmen in Verbindung mit russischen Oligarchen gebracht werden, deren Namen auf Sanktionslisten stehen.

Putin hat die finanzielle Lage noch weitgehend im Griff

Insgesamt zeigte sich an den Finanzmärkten, dass Russland finanziell noch eine ganze Weile durchhalten kann, zumal das Land in vieler Hinsicht autark ist. Neben Rohstoffen und Nahrungsmitteln ist zum Beispiel die russische Rüstungsindustrie sehr stark und eigenständig und daher mit Wirtschafssanktionen kaum zu stoppen. Auch wenn über die militärischen Erfolge Russlands in der Ukraine damit noch nichts gesagt ist, halten Experten diesen Zusammenhang für wichtig.

"Der Angriffskrieg in der Ukraine wird ganz überwiegend mit selbst produzierten Rüstungsgütern geführt. Die russische Rüstungsindustrie braucht keine Devisen und keine technologischen Kooperationen. Im Gegenteil trägt sie sogar zur Finanzierung des russischen Staates bei, weil Russland der zweitgrößte Waffenexporteur der Welt ist." Militärokonom Marcus Matthias Keupp

So lässt etwa Indien seine Armee vor allem mit russischen Waffen ausrüsten und verhält sich deshalb auch neutral im Ukraine-Krieg, übt keine Kritik an Putin. Für die Waffenexporte nach Indien und in andere Länder kann Putin sich mit harten Devisen wie US-Dollar bezahlen lassen oder mit Waren, die er selber wegen der Handelssanktionen im Westen nicht mehr kaufen kann.

Sanktionen gegen Russland verschärfen?

Also stellt sich die Frage, ob der Westen seine Sanktionen wegen Putins Krieg nicht weiter verschärfen müsste, um größere Wirkung zu erzielen. Eine harte Maßnahme wäre: Den internationalen Korrespondenzbanken Russlands zu verbieten, Zahlungen weder von russischen Banken noch von Firmen anzunehmen, die in irgendeiner Weise mit Russland in Verbindung stehen. Das würde zum Beispiel auch deutsche Unternehmen wie Henkel, Metro oder Ritter Sport treffen, die weiterhin in Russland gute Geschäfte machen wollen. Eine solche Verschärfung könnte aber auch die internationalen Finanzmärkte stark belasten und in den weltweiten Lieferketten zu großen Ausfällen führen. Nicht nur Öl und Gas sondern auch wichtige Industriemetalle könnten dann womöglich nicht mehr geliefert werden.

Die Rolle der Energielieferungen nach Deutschland

Zu den Erdgaslieferungen nach Deutschland und in andere EU-Länder muss man wissen, dass sie nur einen kleinen Teil dessen ausmachen, was Putin mit allen seinen Rohstoffen an den internationalen Märkten erlösen kann. Wirksamer als ein Gas-Embargo wäre ein schneller Einfuhr-Stopp für russisches Öl, weil Putin angesichts des hohen Ölpreises daran am meisten verdient. Dieser Stopp scheint auch aus deutscher Perspektive in wenigen Monaten weitgehend möglich zu sein, zumindest lässt Wirtschaftsminister Habeck das anklingen.

Gaslieferstopp könnte Deutschland mehr schaden als Russland

Ein Lieferstopp beim Gas, egal ob er nun von Putin ausgeht oder von westlicher Seite, hätte dagegen für die deutsche Wirtschaft einschneidende Konsequenzen. Die Regel, dass Wirtschaftssanktionen der Gegenseite mehr schaden sollen als der eigenen Wirtschaft, wäre bei der Kündigung aller Gas-Deals mit Putin wohl nicht gegeben. Beim Gas scheint der Ausstieg aus den Lieferbeziehungen erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich.

In jedem Falle werden Wirtschaft und Verbraucher sich wohl daran gewöhnen müssen, dass Energie teurer wird als bisher - und lange teuer bleiben wird.