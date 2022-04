Gas-Lieferstopp könnte Oberfrankens Unternehmen bedrohen

Oberfränkische Traditionsunternehmen befürchten Produktionsstopps und Umsatzeinbußen, sollten russische Gaslieferungen ausbleiben. Der renommierte Porzellanhersteller Rosenthal in Selb im Landkreis Wunsiedel erklärt, dass eine Gas-Drosselung oder gar ein Stopp der Gaslieferungen aus Russland für die Porzellanherstellung dramatische Folgen hätte: "Wir müssten sofort unsere gesamte Produktion einstellen und das hätte erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen", so Rosenthal-Unternehmenssprecherin Iris Reichstein auf BR-Anfrage.

Porzellan wird nur weiß, wenn Erdgas verwendet wird

Rosenthal benötigt nach eigenen Angaben an allen Standorten rund 65 Millionen Kilowattstunden Erdgas pro Jahr. Für die Porzellanherstellung ist Erdgas ein essenzieller Brennstoff, der nicht ersetzbar ist, weil Gas "der einzige Energieträger ist, der den physiko-chemischen Prozess bei der Herstellung von weißem Hartporzellan sichert", so heißt es weiter. Das bedeutet, die Porzellanmasse wird beim Brand nur dann weiß, wenn Erdgas verwendet wird.

Entwicklung von Alternative benötigt mindestens zehn Jahre

Mit einem strombasierten Ofen werde das Porzellan nicht weiß, so der Verband der keramischen Industrie. Die deutschen Keramik- und Glashersteller haben sich nach Angaben von Rosenthal zusammengetan und forschen an Möglichkeiten, Gas durch Wasserstoff zu ersetzen. Bis es jedoch einen funktionierenden, wasserstoffbasierten Prozess und Brennöfen gibt, mit denen das weiße Porzellan vergleichbar hergestellt werden kann, werden mindestens zehn Jahre vergehen. "Bei den derzeitigen Belastungen für die Unternehmen bleibt die Frage, ob es in zehn Jahren noch eine Porzellanindustrie in Deutschland gibt, die transformiert werden kann", so die Unternehmenssprecherin weiter.

Ernste Bedrohung wegen Notfallplan

Der Vliesstoff-Hersteller Sandler AG stuft die Ausrufung der Frühwarnstufe des Notfallplans Gas durch die Bundesregierung als "ernst" ein. Dies teilt das traditionsreiche oberfränkische Familienunternehmen auf BR-Anfrage mit. Die Sandler AG gehört zu den 15 größten Vliesstoff-Produzenten weltweit. Am Stammsitz in Schwarzenbach an der Saale im Landkreis Hof sowie in einem Werk in Georgia (USA) produzieren die über 900 Mitarbeitenden Vliesstoffe für Windeln, aber auch für die Bau- und Automobilindustrie.

Möglicher Lieferstopp: Massive Preisanstiege bei Rohstoffen

Momentan laufe der energieintensive Betrieb noch uneingeschränkt weiter. Aber welche Auswirkungen ein möglicher Gas-Lieferstopp habe, lasse sich kaum abschätzen. "Mögliche Gas-Knappheit werden zu weiteren, massiven Preisanstiegen bei der Rohstoff-Versorgung und damit zu einer Verteuerung unserer Produktion führen", so ein Sprecher der Sandler AG.