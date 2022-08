Gas-Krise: Gartencenter erwägen Schließungen im Winter

Mit Bangen blicken die Baumärkte und vor allem die reinen Gartencenter auf den kommenden Winter: Allgemein sind die kalten Monate ohnehin schon eine eher umsatzschwache Zeit. Pflanzen und Gartenbedarf sind da eben wenig gefragt. Und jetzt kommen für die Betriebe die enorm gestiegenen Energiepreise hinzu. Da dürften die Einnahmen niedriger sein als die Kosten, heißt es in der Branche.

Für Einsparung von Energie-Kosten andere Verkaufszeiten möglich

Deshalb überlegen bereits einige Gartencenter, den ganzen Januar über dicht zu machen, wie der Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten dem Bayerischen Rundfunk sagte. Andere Märkte wollen nicht so weit gehen, prüfen demnach aber, die Verkaufstage und die Verkaufszeiten zu begrenzen, um so Heiz- und Stromkosten zu sparen.

In Baumärkten könnte auch der separate Bereich mit Pflanzen vorübergehend geschlossen werden. Die Baumärkte sind insgesamt aber gar nicht so pessimistisch für die kommenden Monate, so der Verband. Sie haben die Produkte im Sortiment, die Verbraucher benötigen, um Häuser und Wohnung beispielsweise abzudichten oder insgesamt energiesparender zu machen. Und solche Produkte dürften im Winter sehr begehrt sein.