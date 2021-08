Gamescom: So bedeutend ist die Messe für die Wirtschaft

Das Geschäft mit Computer- und Videospielen ist im vergangenen Jahr in Deutschland rekordverdächtig gut gelaufen. Insgesamt 8,5 Milliarden Euro betrug der Gesamtumsatz bei Hard- und Software. Das ist ein Drittel mehr als im Vorjahr. Und dieser Trend scheint sich fortzusetzen: Bereits im ersten Halbjahr dieses Jahres betrug der Umsatz 4,8 Milliarden Euro. Das hat der Branchenverband GAME im Vorfeld der Gamescom bekannt gegeben.

Ältere entdecken Computerspiele für sich

Wegen Corona haben viel mehr Menschen Computergames gespielt und mehr Geld dafür ausgegeben. Zudem wächst die Zahl der Gamer vor allem bei den über 50-Jährigen weiter: Inzwischen spielt rund die Hälfte der Menschen in Deutschland nach Zahlen des Branchenverbands BITKOM zumindest gelegentlich Computerspiele. Den Angaben nach spielen fast so viele Frauen (47 Prozent) wie Männer (53 Prozent) - und in allen Altersgruppen gab es einen Spielerzuwachs.

Deutsche Wirtschaft profitiert nur gering

Dennoch profitieren deutsche Entwickler nur sehr wenig von den guten Zahlen. Der GAME hat errechnet, dass, wenn in Deutschland 100 Euro für Spiele ausgegeben werden, gerade mal etwas mehr als vier Euro bei deutschen Game-Studios landen – das sind sogar rund 60 Cent weniger als im Vorjahr.

Computergames sollen in Deutschland bald stärkere Rolle spielen

Das soll sich künftig ändern. Denn durch die angelaufene staatliche Förderung und bessere Rahmenbedingungen ist die Zahl der Entwicklerfirmen um 20 Prozent gestiegen. Zwar gab es wegen der Pandemie auch Stellenstreichungen im Handel und im Vertrieb. Doch insgesamt arbeiteten vergangenes Jahr in Deutschland rund 27.000 Beschäftigte für die Games-Branche.