Galoppierende Inflation, Hyperinflation: Wo stehen wir?

Keiner muss derzeit seinen Lohn mit Koffern täglich im Personalbüro abholen, weil man abends schon nichts mehr dafür einkaufen kann und die Semmel kostet auch noch keine Milliarden Euro. Solche Zustände kennen wir nur noch aus dem Geschichtsunterricht oder aus den Erzählungen der Groß- und Urgroßeltern. Doch offenbar hat sich das im kollektiven Gedächtnis vieler Deutscher eingebrannt. Die Angst vor einer Hyperinflation ist groß.

Hyperinflation – völlig außer Kontrolle

Von einer Hyperinflation sprechen Ökonomen, wenn die Preise völlig unkontrollierbar und explosiv steigen. So wie 1923. Damals wurden Löhne sogar mehrmals am Tag ausgezahlt, damit die Angestellten noch etwas dafür einkaufen konnten, denn es konnte passieren, dass sich der Preis für ein Brot etwa innerhalb eines Tages verzehnfacht oder verhundertfacht hat.

Laut Definition liegt bei einer Hyperinflation die Preissteigerungsrate bei deutlich mehr als 50 Prozent. In einer solchen Situation hilft nichts mehr. Das Vertrauen in die Währung ist völlig zerstört, eine Währungsreform ist der einzige Ausweg.

Verdeckte Inflation – der Sonderfall

Auch nach dem Zweiten Weltkrieg hat es eine Hyperinflation gegeben, beziehungsweise hätte es gegeben, wenn die Preise und Löhne nicht gesetzlich eingefroren worden wären. Die Folge war: Die Inflation war offiziell nicht zu spüren, doch zu den festgesetzten Preisen gab es nichts zu kaufen. Die Menschen wichen aus auf Ersatzwährungen, wie zum Beispiel Zigaretten. Auch diese Situation konnte nur durch eine Währungsreform aufgelöst werden.

Galoppierende Inflation – das Warnsignal

Nicht ganz so unkontrolliert verläuft die galoppierende Inflation – davon spricht man, wenn die Inflationsraten über 20 Prozent liegen. Meist ist sie der Vorläufer der Hyperinflation. Auch hier wieder der Vergleich zu den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es zuerst die galoppierende Inflation, die dann 1923 in eine Hyperinflation mündete.

Trabende Inflation – kritische Situation

Eine Inflationsrate zwischen 10 und 20 Prozent (manche Definitionen setzen auch schon bei 5 Prozent an) nennt man eine trabende Inflation. Also genau die Situation, in der wir derzeit sind. Die Inflation ist deutlich spürbar, sie belastet Bürger und Unternehmen stark. Ob sie aus dem Ruder läuft oder eingedämmt werden kann, das kommt auf die Ursachen und die Gegenmaßnahmen an. Gerade hier ist es wichtig zu wissen, was die Inflation verursacht hat. Eine trabende Inflation gab es in Deutschland sehr lange nicht mehr. In den 70er Jahren – ausgelöst durch den Ölpreisschock – kletterten die Preise um gut 7 Prozent. 1951 waren es 7,6 Prozent. Das könnte man auch schon als trabende Inflation bezeichnen. Beide konnten aber mit einer rigiden Geldpolitik eingefangen werden.

Schleichende Inflation – der Normalfall

Was wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, war eine schleichende Inflation. Sie bewegt sich zwischen 0 und 5 Prozent. Ein Prozess, der gar nicht richtig auffällt. Die Preise steigen langsam und solange die Löhne ebenfalls steigen und die Produktivität der Wirtschaft insgesamt, gilt das ökonomisch als Ideal. Eine Inflationsrate von 2 Prozent ist auch das angestrebte Ziel der Europäischen Zentralbank, denn so definiert sie Preisstabilität und wahrt damit einen gewissen Abstand zur Deflation.

Deflation – nicht weniger gefährlich

In den letzten Jahren hatte die Europäische Zentralbank eher Mühe die Inflationsrate auf 2 Prozent zu bringen, meist lag sie deutlich darunter. Ein Zustand, der auch gefährlich ist. Denn wenn Preise ins Rutschen kommen und immer weiter sinken, werden Unternehmen nicht mehr investieren und Konsumenten warten auch lieber darauf, dass es noch billiger wird. Eine Deflation kann eine Wirtschaft in einen Abwärtsstrudel reißen.

Nicht nur Geschwindigkeit entscheidend – auch Ursachen

Hyperinflation, galoppierende oder trabende Inflation – damit wird allein die Geschwindigkeit der Preissteigerungen beschrieben, es sagt aber noch nichts über die Ursachen. Prinzipiell entsteht Inflation, also Preissteigerung, auf breiter Front, wenn gesamtwirtschaftlich betrachtet Angebot und Nachfrage nicht im Gleichgewicht sind, sondern die Nachfrage das Angebot übersteigt.

Die Gründe dafür können vielfältig sein: Wird die Inflation von einem Angebotsschock, also einer sprunghaften Verringerung des Angebots, wie jetzt in der Energiekrise, ausgelöst? Ist einfach die Nachfrage zu hoch, weil wir uns gerade in einem Wirtschaftsboom befinden? Wird die Inflation über eine schwache Währung importiert? Ist sie die Folge einer ausufernden Staatsverschuldung? Oder liegen die Ursachen in einer Kombination aus mehreren dieser Faktoren?

Statistische, persönliche und gefühlte Inflation

Inflation wird häufig sehr viel stärker empfunden als sie tatsächlich ist. Viele wundern sich über Inflationsraten, die ihre eigene Situation nicht widerspiegeln. Das liegt daran, dass die Statistik-Behörden bei der Messung der Inflation einen Warenkorb verwenden, mit dem der durchschnittliche Verbrauch der Bürger dargestellt werden soll.

Nun hat aber nicht jeder ein Auto und braucht Kraftstoff und nicht jeder kauft sich jedes Jahr ein neues Handy. Über einen interaktiven Rechner auf der Seite des Statistischen Bundesamtes kann jeder seine persönliche Inflationsrate ausrechnen.

Die gefühlte Inflationsrate kann davon aber immer noch abweichen. Neuere Forschungen aus der Verhaltensökonomie zeigen, dass Preise für Produkte, die häufig gekauft werden im Gehirn präsenter sind als die, die man seltener kauft. Deshalb fallen höhere Nahrungsmittelpreise zum Beispiel viel stärker auf als die Kosten für ein neues Auto.