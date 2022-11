Galeria: Gespräche mit Vermietern und Interessenten

Nach der erneuten Insolvenz des Galeria-Warenkonzerns will der Galeria-Sanierungsxperte Arndt Geiwitz in Gespräche mit den Vermietern einsteigen. Daneben macht ein Bericht der "Bild"-Zeitung Hoffnung auf den Erhalt mehrerer bayerischer Filialen.

Gespräche mit Vermietern und möglichem Interessenten

"Wir gehen zeitnah in Gespräche mit den Vermietern", sagte ein Sprecher von Geiwitz am Montag. Dabei solle es neben den Mieten für die 131 Warenhäuser auch um Fragen wie die Flächennutzung oder Sanierungen gehen. "Ob ein Standort erhalten bleiben kann, wird auch stark von diesen Gesprächen abhängig sein", sagte der Sprecher.

Geiwitz werde sich in Kürze auch mit dem Chef des Online-Händlers Buero.de, Markus Schön, treffen, der nach Medien-Berichten Interesse an einzelnen Galeria-Filialen signalisiert hat. "Inhaltlich können wir zu den Ambitionen daher noch keine Stellung nehmen", sagte der Sprecher.

Onlinehändler könnte Filialen in mittelgroßen Städten übernehmen

Buero.de hat einem Bericht der "Bild" zufolge ein Übernahmeangebot für 47 Filialen der insolventen Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof unterbreitet. Das berichtete die Zeitung am Montag unter Verweis auf Unternehmenskreise. Buero.de ist demnach besonders an Standorten in mittelgroßen Städten interessiert. Bislang war lediglich Interesse an rund 40 Standorten angezeigt worden. Auf der Angebotsliste stünden rund ein Dutzend Filialen allein in Bayern, darunter in Aschaffenburg, Bamberg und Bayreuth.

Der Unternehmenschef von Buero.de, Markus Schön, bestätigte demnach, mit dem Insolvenzverwalter Kontakt aufgenommen zu haben. "Wir hoffen sehr, dass der Konzern auf unser Angebot eingeht und damit eine Rettung der Filialen und Arbeitsplätze möglich macht".

Benko will Galeria Karstadt Kaufhof "weiterhin unterstützen"

Der Signa-Konzern des österreichischen Investors René Benko hat seiner angeschlagenen Warenhauskette unterdessen neue Finanzmittel in Aussicht gestellt. "Signa wird Galeria Karstadt Kaufhof auch weiterhin unterstützen", sagte ein Signa-Sprecher dem Wirtschaftsmagazin Capital (Onlineausgabe). Konkrete Angaben, welche Sanierungsbeiträge geplant sind, machte er nicht. Signa habe bisher "etwa eine Milliarde Euro in Galeria investiert", sagte der Sprecher weiter. "Ohne Signa gäbe es keine Warenhäuser mehr in Deutschland."

Nach Corona-Krise bereits zum zweiten Mal im Insolvenzverfahren

Galeria hatte ein Schutzschirmverfahren beantragt, das Ziel ist dabei die wirtschaftliche Gesundung des letzten deutschen Warenhausriesen. Wirtschaftsprüfer Arndt Geiwitz ist dabei als Sanierer engagiert. Geiwitz war als Insolvenzverwalter der Drogeriekette Schlecker bekannt geworden. Wie 2020, als die Corona-Pandemie Galeria bereits in Schieflage gebracht hatte, soll der Düsseldorfer Jurist Frank Kebekus den Prozess als Sachwalter begleiten.

Galeria hatte in der Corona-Krise Federn gelassen, nun leidet die Kette unter den steigenden Energie-Preisen und der schlechten Stimmung der Konsumenten in der Bundesrepublik. Davon unabhängig steht der Konzern aber etwa durch Konkurrenz von Online-Händlern unter Druck. Der Konzern hatte in dem von den Corona-Lockdowns geprägten Geschäftsjahr 2020/21 (per Ende September) 622 Millionen Euro Verlust geschrieben und rechnete auch für 2021/22 mit einem niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionenverlust. Eigner Galerias ist die Signa Holding des österreichischen Immobilien-Investors René Benko. Ihr gehören auch zahlreiche Warenhaus-Immobilien Galerias.

Es ist das zweite Mal innerhalb von weniger als zwei Jahren, dass der aus dem Zusammenschluss von Karstadt und Kaufhof entstandene Warenhauskonzern den Weg zum Insolvenzgericht antreten muss. Denn bereits während des ersten Corona-Lockdowns im April 2020 hatte das Unternehmen Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen müssen. Das Insolvenzverfahren dauerte damals bis Ende September.