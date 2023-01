Galeria-Mitarbeiter werden krank vor Angst

"Die Leute wissen nicht: Habe ich morgen noch einen Job? Und das macht die Leute natürlich krank", sagte Robert Firtzlaff, Betriebsratsvorsitzender bei Galeria in der Nürnberger Königstraße, dem Bayerischen Rundfunk. Er wisse von Mitarbeitern, die nicht mehr richtig schlafen könnten oder ständig mit Kopfschmerzen aufwachten. Das Schlimmste sei die Unwissenheit. Seit Monaten ist klar, dass im Zuge der Sanierung der Warenhauskette ehemalige Karstadt- und Kaufhof-Filialen in ganz Deutschland geschlossen werden müssen.

Viele Standorte in Franken

Wie viele es sein werden und wo die Häuser bestehen bleiben ist ebenso unklar wie der Zeitpunkt der Entscheidung. Firtzlaff geht davon aus, dass erst Mitte März weitere Einzelheiten bekannt werden. Bis dahin würden die Betreiber noch versuchen, die "Mieten zu drücken". Auf die Lage der Mitarbeiter werde dabei keine Rücksicht genommen. Das belastet natürlich auch die Galeria-Mitarbeiter der Filialen in Würzburg, Schweinfurt, Bamberg, Coburg, Bayreuth und Erlangen. Die Filiale in Hof wurde bereits bei der Insolvenz vor zwei Jahren geschlossen.

Mitarbeiter verzichteten auf Lohn

Besonders frustrierend findet es Verdi-Gewerkschaftssekretärin Jana Hampel, dass bei der letzten Insolvenz vor zwei Jahren die Galeria-Mitarbeiter unter anderem auf Lohn verzichtet hatten, um das Unternehmen zu retten. Seitdem bekämen sie 5.500 Euro weniger im Jahr. Bei einer Mitarbeiterbefragung hätten sie zudem zahlreiche Vorschläge gemacht, wie etwa die Kaufhäuser und das Warensortiment umgestaltet hätten können, um mehr Kunden anzulocken. Das Unternehmen sei auf diese Vorschläge aber in keiner Weise eingegangen.

Attraktive Innenstadt für Kaufhäuser wichtig

Gewerkschaftssekretärin Hampel weist aber auch darauf hin, dass für den Fortbestand von Warenhäusern auch attraktive Innenstädte wichtig wären. "Wir müssen Innenstädte so gestalten, dass Kinder und ältere Leute sich hier wohlfühlen", sagte sie dem BR. Gerade Nürnberg bemühe sich in dieser Richtung, könne aber noch mehr tun. Und wenn mehr Menschen in die Innenstädte kämen, ginge es auch den großen Kaufhäusern besser. Zudem könnten in Nürnberg – wo es gleich drei Standorte von Galeria gibt – die Häuser auch intelligenter aufgestellt werden. Etwa eines mit einem Sortiment für ältere Menschen und eines, das Jüngere anspricht, so Hampel.

Stadt fordert Investitionen in bestehende Warenhäuser

Die Stadt sieht mit Blick auf den Fortbestand der Kaufhäuser vor allem die Betreiber in der Pflicht. Natürlich habe sich das Verhalten der Kunden geändert, sagte Nürnbergs Wirtschaftsreferent Michael Fraas (CSU). Deswegen müsse sich man "sich besser den Kundenbedürfnissen anpassen und vor allem müssen die Betreiber investieren". Andere Warenhäuser wir Breuninger oder Wöhrl hätten in den vergangenen Jahren viel Geld in ihre Filialen gesteckt. Inzwischen seien die wieder gut frequentiert. "Und das erwarten wir auch vom Management von Galeria", so Fraas. "Ihr müsst investieren, eben moderne, zeitgemäße Kaufhäuser machen, damit die Leute gerne hingehen", so sein Appell.

Zwei Insolvenzen in zwei Jahren

Der aus dem Zusammenschluss von Karstadt und Kaufhof entstandene Warenhauskonzern musste Ende Oktober 2022 das zweite Mal innerhalb von weniger als zwei Jahren vor dem Insolvenzgericht vorsprechen. Bereits während des ersten Corona-Lockdowns im April 2020 hatte das Unternehmen Rettung in einem Schutzschirmverfahren gesucht. Damals wurden rund 40 Filialen geschlossen und etwa 4.000 Stellen abgebaut.

Wie viele Warenhäusern in der Größenordnung von Karstadt oder Kaufhof in Deutschland überlebensfähig sind, darüber gehen die Expertenmeinungen auseinander. Während Einzelne dazu raten, 50 bis 60 Kaufhäuser zu erhalten, glauben Andere, dass nur rund 30 Filialen eine sichere Perspektive haben. Aktuell betreibt Galeria in Deutschland 131 Warenhäuser.