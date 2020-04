17.04.2020, 19:09 Uhr

Galeria Karstadt Kaufhof klagt in Bayern gegen Corona-Shutdown

Galeria Karstadt Kaufhof geht gerichtlich dagegen vor, dass seine Filialen in der Coronakrise weiter geschlossen bleiben müssen. Die Kaufhauskette hat deshalb in mehreren Bundesländern Gerichte angerufen – auch in Bayern.