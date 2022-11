Zukunft von Galeria in Bayern unklar

22 Filialen betreibt Galeria Karstadt Kaufhof in Bayern. In Aschaffenburg, Würzburg, Schweinfurt, Coburg, Bayreuth, Bamberg, Erlangen, Nürnberg, Regensburg, Landshut, Augsburg, Memmingen, Kempten, München und Rosenheim bangen Mitarbeitende nun um ihre Arbeitsplätze. Denn der angeschlagene Konzern hat angekündigt, mindestens ein Drittel seiner Warenhäuser zu schließen. Welche das im Freistaat sind, ist bislang unklar.

Verdi: Eigentümer Benko muss investieren

Galeria Karstadt Kaufhof verwies auf Anfrage nur darauf, dass die einzelnen Standorte derzeit sorgfältig betrachtet und analysiert werden. Offen blieb auch, wie viele Arbeitsplätze im Freistaat bedroht sind. Ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi in Bayern teilte dem BR mit, dass es aktuell viel mehr Fragezeichen als Antworten gebe. Die Gewerkschaft kämpfe um jeden Arbeitsplatz in Bayern, sieht jetzt aber vor allem einen in der Bringschuld: René Benko. Der Galeria-Eigentümer ist ein milliardenschwerer Immobilienhändler aus Österreich. Er müsse in der Krisensituation Verantwortung übernehmen und umfassend investieren, so der Verdi-Sprecher.

Galeria schon zum zweiten Mal insolvent

René Benko führt den letzten großen deutschen Handelskonzern seit Mitte 2019. Kurz darauf traf die Corona-Pandemie Galeria Karstadt Kaufhof mit voller Wucht. 2020 wollte sich der Konzern schon einmal durch ein Schutzschirmverfahren retten. Damals wurden deutschlandweit 40 Filialen geschlossen und rund 4.000 Beschäftigte verloren ihren Arbeitsplatz. Ein Schuldenschnitt in Milliardenhöhe und Staatshilfen sollten den Konzern vor einer erneuten Pleite bewahren. Insgesamt griff der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) dem Traditionsunternehmen mit 680 Millionen Euro unter die Arme. Doch die Gelder waren angesichts der hohen Energiekosten und der inflationsbedingten Kaufzurückhaltung der Kunden schnell aufgezehrt. Die Sanierung ist gescheitert.

Städtetag setzt sich für Erhalt der Galeria Filialen ein

Nun stellt sich auch die Frage, ob sich das Konzept Warenhaus überlebt hat. Derzeit schließen immer mehr Filialketten und Kaufhäuser in den Zentren, weil Umsätze einbrechen und der Online-Handel wächst. Innenstädte drohen auszusterben: "Weitere Schließungen von Filialen der Kaufhauskette Galeria wären für die betroffenen Städte ein tiefer Einschnitt", erklärte Markus Lewe, Präsident des Deutschen Städtetages. Der Städtetag will sich deshalb für den Erhalt von Standorten und Arbeitsplätzen bei der erneut insolventen Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof einsetzen. Kaufhäuser seien auch heute noch ein Anziehungspunkt in den Innenstädten und sorgten für eine Belebung, von der auch der übrige Handel und die Gastronomie profitierten, betonte Lewe. "Es lohnt sich deshalb, wirtschaftlich tragfähige Modelle für Kaufhäuser zu finden, anstatt sie zu schließen."

Galeria mit neuer Strategie

Galeria Karstadt Kaufhof betreibt deutschlandweit 131 Filialen. Der Konzern will sich nun von weniger profitablen Häusern trennen und auf die Modernisierung eines "nachhaltigen Kerns" konzentrieren, teilte ein Sprecher mit. Seit Oktober 2022 werden bereits zehn Galeria-Filialen neugestaltet. Die sogenannte "Strategie Galeria 2.0" zeige nachweislich Erfolge. "Galeria ist zukunftsfähig", so der Sprecher und bleibe ein Arbeitgeber mit vielen tausend Arbeitsplätzen.