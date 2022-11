Galeria Insolvenz: Auswirkungen auf unterfränkische Filialen?

Etwa 130 Filialen hat Galeria Karstadt Kaufhof in ganz Deutschland, 22 davon in Bayern. In Unterfranken ist die Kaufhaus-Kette mit Filialen in Würzburg, Aschaffenburg und Schweinfurt vertreten. Doch am Montag hat Galeria Karstadt Kaufhof zum zweiten Mal Insolvenz angemeldet. Auf Anfrage hieß es vom Konzern, dass die einzelnen Standorte derzeit sorgfältig betrachtet und analysiert werden. Offen blieb neben der Zukunft der Filialen auch, wie viele Arbeitsplätze im Freistaat bedroht sind. Und so machen sich auch die Unterfranken Gedanken darüber, welche Konsequenzen das für sie haben könnte.

Zum Artikel "Zukunft von Galeria in Bayern unklar"

Würzburger Stadtmarketing zuversichtlich

Mit Blick auf die Filiale in Würzburg ist Wolfang Weier, Geschäftsführer des Stadtmarketingvereins "Würzburg macht Spaß", optimistisch. Die Kaufhof-Filiale liegt zentral in der Würzburger Innenstadt, direkt neben dem Marktplatz. Weier vermutet, dass sie von der geplanten Schließungswelle nicht betroffen sein wird. Verglichen mit anderen Standorten in Franken sei die Würzburger Innenstadt gut frequentiert.

Keine konkreten Angaben zur Zukunft einzelner Filialen

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi sind im Würzburger Kaufhof etwa 100 Mitarbeiter beschäftigt. Der Filialgeschäftsführer will sich derzeit nicht zu den Zukunftsplänen äußern – und verweist auf die Konzernzentrale in Essen. Die dortige Pressestelle wiederum hält sich auf Anfrage bedeckt: "Über einzelne Standorte, die jetzt Gegenstand einer sehr sorgfältigen Einzelfallbetrachtung und Analyse sind, können wir zu diesem Zeitpunkt noch keine Aussagen treffen." Der Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz hatte zuvor im WDR angekündigt, dass spätestens in drei Monaten feststehen solle, welche Kaufhäuser von Schließungen betroffen sind.

Hoffen und Bangen in Aschaffenburg

"Als wirklich schlechtes Zeichen für den Einzelhandel in der Stadt", würde der Vorsitzende des Einzelhandelsverbands Aschaffenburg, Marco Schwarzkopf, die Schließung der Galeria Karstadt Kaufhof-Filiale in der Aschaffenburger City Galerie werten. "Kaufhof gehört seit 42 Jahren zum Stadtbild, Schließungen in dieser Größenordnung sind immer ein schlechtes Zeichen," sagte er auf Anfrage von BR24.

In Aschaffenburg ist Galeria Karstadt Kaufhof in das Einkaufszentrum City Galerie integriert, bespielt dort 8.100 Quadratmeter von der insgesamt 55.000 Quadratmeter großen Gesamtverkaufsfläche der Mall. Laut Verdi Unterfranken sind in der Filiale etwa 100 Mitarbeitende beschäftigt. Das Warenhaus gilt als Ankermieter in der City Galerie: Ein Kundenmagnet mit großer Verkaufsfläche. "Deswegen mussten sich die Beschäftigten hier auch bei früheren Filial-Schließungen der Warenhauskette – zuletzt 2020 – keine großen Sorgen machen", sagt Gewerkschaftssprecher Peter König. "Die Zahlen waren in Aschaffenburg immer gut." König schätzt, dass die Entscheidung im Zuge der Prüfungen durch den eingesetzten Sachverwalter noch länger dauern kann.

Citymanager Schweinfurt: Schließung wäre für Innenstadt "fatal"

Die Insolvenz des Galeria Kaufhof-Konzerns sorgt auch in der Filiale in Schweinfurt für Sorgenfalten. Die Stadt Schweinfurt zeigt sich bezüglich des möglichen Wegfalls des "wichtigen Magnetbetriebs" besorgt. Nach den Worten des Wirtschaftsförderers und Citymanager der Stadt, Thomas Herrmann, wären die Folgen für die Innenstadt "fatal". Die zentrale Lage nahe dem Roßmarkt sei für den Einzelhandelsstandort von enormer Bedeutung.

Laut Verdi beschäftigt die Kaufhoffiliale in Schweinfurt etwa 60 Mitarbeiter. Die Filiale habe gute Zahlen geschrieben. Zudem sei der Standort Schweinfurt in der Vergangenheit nicht von Schließungsplänen des Konzerns betroffen gewesen, so Verdi.

Sitzung der Betriebsräte zu möglichen Schließungen

Wie bei den anderen beiden Standorten in Aschaffenburg und Würzburg hält sich die Konzernzentrale in Essen derzeit bedeckt. Die Betriebsräte der unterfränkischen Standorte von Galeria Karstadt Kaufhof waren bislang nicht zu erreichen, da sie sich in einer großen Sitzung befinden sollen. Dabei soll es auch um potenzielle Schließungen von Kaufhoffilialen gehen.