Galeria-Beschäftigte in Langwasser weiter im Unklaren

Gewerkschaft demonstriert für Erhalt der Langwasser-Filiale

Diese Haltung vertritt auch die Gewerkschaft Verdi, die am Mittwoch in der Nürnberger Königstraße eine Kundgebung organisiert hatte und am Donnerstag in Langwasser ebenfalls für den Erhalt der bisherigen Galeria-Standorte demonstrieren will. Dann ist vor dem Frankencenter in Nürnberg-Langwasser ein Torwandschießen mit dem früheren Fußball-Reporter Günther Koch geplant. Die Aktion stehe unter dem Motto "Galeria Karstadt Kaufhof gehört zu Langwasser wie der Club zu Nürnberg“, teilte Verdi mit.

Nürnbergs Wirtschaftsreferent sieht Aachener skeptisch

Auch Nürnbergs Wirtschaftsreferent Michael Fraas (CSU) weiß offiziell noch nichts von einem Mietvertrag, den Aachener bereits mit der ECE-Group, der Betreiberin des Frankencenters, ausgehandelt haben will. Zudem hat er Bedenken, ob Aachener als relativ kleines Unternehmen auch in der Lage ist, die Filiale in Langwasser erfolgreich zu betreiben. Aus seiner Sicht ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. "Es laufen im Hintergrund noch Gespräche" berichtet Michael Fraas im Gespräch mit BR24. "Ich gebe die Hoffnung immer noch nicht auf für Karstadt-Langwasser, also dass Karstadt-Langwasser erhalten werden kann."

Die Modekette Aachener führt bisher sieben Filialen in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein. Der Chef und Gründer der Kette, Friedrich Wilhelm Göbel, war vorher in verschiedenen Positionen unter anderem auch bei der Nürnberger Modekette Wöhrl und bei Sinn tätig, die hochpreisige Markenkleidung verkauft. Auch dort durchlief Göbel schon mehrere Insolvenzen mit dem Unternehmen. Das ist wohl auch ein Grund, weswegen Nürnbergs Wirtschaftsreferent der Übernahme eher skeptisch entgegen sieht.

Was Aachener in den Galeria-Häusern plant

Würde Aachener übernehmen, so wäre das Sortiment höherpreisig. Die Modekette führt neben Kleidung auch Schmuck und Accessoires. An den Galeria-Standorten will das Unternehmen aber das bisherige Sortiment weitgehend übernehmen und weiterhin Spielwaren, Heimtextilien, Haushalts- und Schreibwaren anbieten. Trennen will sich Aachener dagegen von den Elektro-Großgeräten und auch den Süßwaren, wie das Unternehmen selbst erklärt. Erhalten bleiben sollen zudem die Gastronomie und der Lebensmittelbereich. Dafür will sich Aachener Partner suchen.

Protest vor der Galeria-Filiale in der Königstraße

Auch vor der Filiale in der Königsstraße hatte die Gewerkschaft Verdi zum Protest aufgerufen. Unter dem Motto "Schluss mit dem Rumgeeier" sollten Beschäftigte ihre persönlichen Schicksale in Ostereier packen und öffentlich vorlesen. "Wir kämpfen nach wie vor um unsere Arbeitsplätze und unsere Filiale", so der Betriebsratsvorsitzende Robert Firtzlaff zur Aktion. Er wirft dem österreichischen Investor René Benko vor, er beteilige sich nicht an den Mietnachlässen. Benkos Signa-Gruppe fungiert in Nürnberg den Angaben zufolge als Vermieterin des Galeria-Hauses in der Königstraße. Die 140 Beschäftigten der Filiale hätten vor einigen Tagen die Kündigung bekommen. Sie sollten nun die Zeche zahlen, obwohl das Haus gute Umsätze zu verzeichnen habe, so Firtzlaff.