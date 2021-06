Fußball-EM der Sportmarken: Trikots aus Franken als Ladenhüter?

Es ist atmungsaktiv, kühlend, feuchtigkeitsabsorbierend, weich und zweifach gestrickt: das aktuelle Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, das Müller und Co auf dem Platz bei der Europameisterschaft tragen. So bewirbt es wenigstens der Produzent: Sportartikelhersteller Adidas aus Herzogenaurach. Genau das gleiche Leibchen können auch Fans kaufen: Aktuell ist das DFB-Trikot sogar 20 Prozent billiger, kostet statt 140 nur noch 103 Euro.

Keine großes Public Viewing

Solche Rabatte sind nicht ungewöhnlich, da das Turnier schon läuft, in diesem Jahr sind sie aber auch symptomatisch: Durch den Wegfall großer Public-Viewings in ganz Europa geben weniger Fans viel Geld aus für neue Trikots. In den Biergärten tragen die meisten Trikots von vergangenen Meisterschaften. Das weiß auch der Sportartikelhersteller Adidas und nebenan in Herzogenaurach Konkurrent Puma. Trotzdem glaubt Puma nicht, dass sie dieses Jahr auf den EM-Trikots sitzen bleiben.