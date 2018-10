Fusion von Linde und Praxair unter Auflagen genehmigt

Jüngsten Meldungen zufolge, scheint der Zusammenschluss nun doch noch zu klappen – zum Bedauern von vielen Linde-Beschäftigten. Sie fürchten um ihre Arbeitsplätze und die Unternehmenskultur. Linde-Mitarbeiter haben in den vergangenen Monaten immer wieder die Sorge geäußert, dass von Linde nur der Name bleibt. De facto sei es keine Fusion unter Gleichen, sondern eine Übernahme durch Praxair – mit US-Amerikanern als Chef und Finanzvorstand, so der Vorwurf. Die Beschäftigten fürchten um ihre Mitbestimmungsrechte und gingen sogar aus Protest mal auf die Straße.

Vertrag sichert Rechte bis 2021 zu

Der Fusionsvertrag sieht zwar eine Beschäftigungs- und Standortsicherung bis 2021 vor. Doch was danach auf die gut 60.000 Linde-Mitarbeiter, davon rund 5.000 in Bayern zukommt, ist völlig offen, heißt es bei der Gewerkschaft. Insbesondere in der Münchner Zentrale dürften Stellen überflüssig werden. Auch kamen von Praxair schon mal skeptische Aussagen über die Zukunft der Linde-Anlagensparte. Dabei wird der Spardruck nach Ansicht der IG Metall größer werden. Verkauft der Konzern nämlich auf Geheiß der Kartellbehörden mehr Unternehmensteile als geplant, gibt es weniger Synergien. Das Ziel, eine Milliarde Euro im Jahr einzusparen, wird schwerer zu erreichen sein . Einige Linde-Mitarbeiter wollen sich der Ungewissheit lieber entziehen. Das laufende freiwillige Abfindungsprogramm werde von unerwartet vielen Beschäftigten in Anspruch genommen, ist aus dem Konzern zu hören.