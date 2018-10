Fusion mit Praxair: Bleibt von Linde nur der Name?

Praktisch in letzter Minute klappt der Zusammenschluss des Münchner Gasekonzerns Linde mit dem US-Konkurrenten Praxair nun doch. Nur zwei Tage vor Fristende kam am Montag das OK von der amerikanischen Kartellbehörde. Noch im Oktober soll die Fusion "unter Gleichen“, wie es Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle nennt, vollzogen werden. Der dann größte Gasekonzern der Welt wird weiter "Linde“ heißen. Doch ob außer dem Namen noch viel von dem deutschen Traditionsunternehmen und seiner Unternehmenskultur bleibt, bezweifeln die Arbeitnehmervertreter.

"Wenn man dem für Personal zuständigen Vorstand aus den USA erst mal erklären muss, wie Mitbestimmung funktioniert, dann ist das ein Problem für die Arbeitnehmerseite. Auch einen Aufsichtsrat, bei dem die Arbeitnehmer eine Stimme haben, wird es nicht mehr geben." Dr. Martin Kimmich, Linde-Beauftragter der IG Metall

Stellenabbau in der Zentrale in München

Als weitgehend sicher gilt, dass die Münchner Zentrale ausgedünnt wird. Der neue Chef wird der bisherige Praxair-Leiter Steve Angel. Finanzvorstand wird ebenfalls ein Amerikaner. Sie werden das Unternehmen von den USA aus führen.

Was wird aus dem Anlagenbau?

Von der Praxair-Führung wurde in den vergangenen Monaten schon mal ins Spiel gebracht, ob man neben der Herstellung von Gasen wie Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff etc. den Anlagenbau wirklich braucht. Das sorgte bereits für Aufregung an den deutschen Linde-Standorten. Der bayerische Konzern hat deutschlandweit rund 7.000 Mitarbeiter, rund 5.000 davon im Freistaat.

Stärkerer Spardruck?

Die Gewerkschaften befürchten zudem, dass der Druck auf die Mitarbeiter zunimmt. Eine Milliarde Euro pro Jahr soll der Zusammenschluss einsparen, so der Plan. An diesem Ziel soll festgehalten werden, obwohl die Beteiligten nach dem Willen der Kartellämter mehr Geschäftsbereiche verkaufen müssen als ursprünglich kalkuliert.

"Wenn man keine Überlappungen mehr hat in Europa und den USA lassen sich Synergien nur viel schwerer heben. Und das führt in der Regel immer zu einem höheren Druck auf die bestehenden Arbeitsplätze. Das macht uns Sorge.“ Dr. Martin Kimmich, Linde-Beauftragter der IG Metall

Daimler-Chrysler-Desaster mahnt

Linde und Praxair schmücken die Fusion mit Superlativen und sprechen von einer künftigen Unternehmenskultur "geprägt von operativer Exzellenz, Innovation und Leistungsfähigkeit“, von einem "zukunftsweisenden Zusammenschluss“, mit dem sich "einzigartige Möglichkeiten für die Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter eröffnen“.

Ob es aber gelingt, die unterschiedlichen Firmenkulturen zusammenzubringen, "stehe in den Sternen“, meint der Linde-Betriebsrat. Schon andere Konzerne sind daran gescheitert – man denke nur an Daimler und Chrysler.