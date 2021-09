Fürther Ludwig-Erhardt-Preis vergeben

Der diesjährige Fürther Ludwig-Erhard-Preis geht an Désirée I. Christofzik. Die Professorin für Finanzwissenschaft überzeugte die Jury mit ihrer Dissertation mit dem Titel "Fiskalpolitische Reaktionen auf institutionelle Innovationen", teilt der Ludwig-Erhard-Initiativkreis, der den Preis alljährlich verleiht, mit. Christofzik ist derzeit Professorin und Inhaberin des Lehrstuhls für Finanzwissenschaft an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer.

Ludwig-Erhardt-Preis: 5.000 Euro Preisgeld vergeben

Ihre jetzt prämierte Arbeit dreht sich im Kern um die Auswirkung verschiedener Reformen auf wirtschaftspolitische Entscheidungen. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf den Reaktionen finanzpolitischer Akteure in den Kommunen.

In diesem Jahr sind 17 Bewerbungen von zwölf Universitäten bei der Jury eingegangen. Der Fürther Ludwig-Erhard-Preis ist mit 5.000 Euro dotiert. Mit dem Preis sollen besondere wirtschaftswissenschaftliche Forschungsarbeiten gewürdigt werden. Dabei werden insbesondere die Faktoren Innovation, Praxisnähe, Realisierbarkeit, wirtschaftlicher Nutzen und die Auswirkungen auf die Menschen in der Gesellschaft berücksichtigt.