Fürth als "Hauptstadt des Fairen Handels" ausgezeichnet

Die Stadt Fürth ist als "Hauptstadt des Fairen Handels 2021" in Deutschland ausgezeichnet worden. Mit ihrem breit gefächerten Engagement für den fairen Handel und die faire Beschaffung setzte sich die Kleeblattstadt gegen 117 weitere Städte und Kommunen aus ganz Deutschland durch, teilt der Veranstalter Engagement Global mit.

Große Investitionen in nachhaltige Waren

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) gratulierte Fürth zu dem mit 60.000 Euro dotierten Preis und dankte der Stadt für ihr Engagement. Dieses habe die Jury überzeugt: Alleine im vergangenen Jahr 2020 habe Fürth 1,3 Millionen Euro Steuergelder in nachhaltig produzierte Waren investiert – Rekord in der Metropolregion Nürnberg. Zu den Produkten zählen faire Arbeitskleidung und faire Schokolade. Zudem verfasse der Fürther Personalrat regelmäßig Rundschreiben zur fairen Beschaffung.

Dritter Platz geht an den Landkreis Fürth

Ein weiterer Podiumsplatz geht in die Region: Der Landkreis Fürth sicherte sich den dritten Platz und damit 40.000 Euro Preisgeld. Der Landkreis Fürth überzeugte laut Engagement Global mit einem umfassenden Engagement, insbesondere in der strukturellen Verankerung des Themas fairer Handel. Beispielsweise durch die Aufnahme von Sozial- und Umweltkriterien in die Auftragsvergabe oder Fortbildungen für Mitarbeitende. Der zweite Platz ging an die Stadt Köln.

118 Städte waren im Rennen

Mit insgesamt 118 teilnehmenden Städten und Kommunen war das Rennen um den Hauptstadttitel so groß wie nie. Auch nahmen erstmals Städte aus allen 16 Bundesländern teil. Der Wettbewerb fand in diesem Jahr zum zehnten Mal statt. Engagement Global ist ein gemeinnütziges Unternehmen, das nach eigener Aussage entwicklungspolitische Vorhaben finanziell fördert und Zivilgesellschaft und Kommunen berate.