Für wen gilt ein Tarifvertrag?

Ein Tarifvertrag ist zunächst einmal ein Vertrag wie viele andere auch: Er gilt nur für die, deren Unterschriften unter dem Papier stehen, beziehungsweise die Unterschriften ihrer Stellvertreter.

Für wen ein Tarifvertrag gilt - und was geregelt ist

Ein Beschäftigter muss Mitglied in einer für die Branche zuständigen Gewerkschaft sein, das Unternehmen muss dem jeweiligen Arbeitgeberverband angehören oder selber tarifliche Regelungen für sein Haus mit der Gewerkschaft vereinbaren. Das Tarifvertragsgesetz sieht das so vor.

Die Regelungen sind einzuhalten, sprich: Der Arbeitgeber darf davon nicht zuungunsten seiner Arbeitskräfte abweichen. Er darf ihnen aber bessere Konditionen anbieten, als im Vertrag vorgesehen - zum Beispiel ein höheres Lohnplus zukommen lassen oder die Wochenarbeitszeit verkürzen. Das nennt sich Günstigkeitsprinzip.

Tarifvertrag gilt oft auch für Nichtmitglieder der Gewerkschaft

In den meisten Firmen wenden die Arbeitgeber einen gültigen Tarifvertrag bei allen Beschäftigten an – auch bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die nicht organisiert sind. Laut DGB tun sie das, um Beschäftigten keinen Grund zu geben, in eine Gewerkschaft einzutreten. Die Arbeitgeberverbände sprechen eher davon, keine Arbeitskraft benachteiligen zu wollen.

Bei Nichtmitgliedern findet sich die Anwendung der tariflichen Regelungen im Arbeitsvertrag wieder. Juristen raten, sich die Stelle genauer anzusehen. Wenn dort nur auf den jeweils gültigen Tarifvertrag verwiesen wird, dann wird zum Beispiel ein für Mitglieder von der Gewerkschaft ausgehandeltes Einkommensplus auch auf ein Nichtmitglied übertragen. Wenn aber konkret ein Tarifvertrag mit Datum dort auftaucht, dann gilt dieser Vertrag – auch wenn inzwischen ein neuer ausgehandelt worden ist.