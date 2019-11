Für jede Breze einen Bon? Einzelhandel befürchtet Papierkrieg

Schädliche Chemikalie auf Kassenzetteln

Schädlich dürfte die neue Bon-Pflicht auch für die Umwelt ausfallen, denn die meisten Quittungen werden auf Thermopapier gedruckt, das häufig mit der Chemikalie Bisphenol A beschichtet ist.

Das Umweltbundesamt warnt deswegen davor, Kassenzettel im Altpapier zu entsorgen. So könne der Stoff über recycelte Papierprodukte wie Toilettenpapier in die Umwelt gelangen.

Bisphenol A ist erwiesenermaßen hormonell wirksam. Studien haben gezeigt, dass das Gift zum Beispiel bei Fischen die Fortpflanzung beeinträchtigt.

Beleg-Pflicht soll Steuerbetrug verhindern

Die neue Regelung ist Teil der sogenannten "Kassensicherungsverordnung". Im Kern sieht die Verordnung vor, Kassen durch eine technische Sicherheitseinrichtung (TSE) fälschungssicher zu machen, um so Steuerbetrug vorzubeugen. Allerdings sei durch die Beleg-Pflicht nichts gewonnen, kritisiert Brügelmann.

"Mit dem ersten Tastendruck beim Kassieren wird eine Transaktion eröffnet, die sich bei einer mit einer TSE ausgerüsteten Kasse nicht mehr ohne Spuren löschen lässt. Ob dann der Kunde einen Beleg bekommt oder nicht, ist unerheblich." Ralph Brügelmann, Steuerexperte des Handelsverbands Deutschland (HDE)

Kassen haben Zeit, bis September 2020 umzustellen

Ursprünglich sollten alle Kassen bis zum Jahresbeginn 2020 die neuen Vorschriften erfüllen, das Finanzministerium räumte nun aber Zeit bis Ende September 2020 ein.

Der HDE kritisierte, die benötigte Technik sei noch nicht am Markt verfügbar und die Umstellung kostspielig: "Erste grobe Kostenschätzungen liegen einschließlich Installation zwischen 300 und 500 Euro pro Kasse."

Letten sammeln Quittungen für staatliche Bon-Lotterie

Andere Länder gehen im Kampf gegen Steuerbetrug andere Wege: So hat Lettland zum Beispiel eine Kassenbon-Lotterie gestartet. Verbraucher können ihre Bons auf einer speziellen Website registrieren lassen und dadurch zum Beispiel Geldpreise gewinnen. So wollen die Finanzbehörden Verbraucher dazu bewegen, an der Kasse immer nach einer Quittung zu fragen.

Anhand der registrierten Kassenzettel können die Steuerbehörden zurückverfolgen, ob die Quittungen ordnungsgemäß ausgestellt worden sind. Schon am ersten Tag gab die Kassenbon-Lotterie Medienberichten zufolge darüber Aufschluss, dass rund 20 Prozent der registrierten Belege nicht den Steuergesetzen entsprechen.