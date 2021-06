Für immer zu: Das leise Sterben der Geschäfte

Blickt man auf die Insolvenz-Statistiken, dann scheint noch alles in Ordnung zu sein. Doch langsam kommen die verdeckten wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie ans Licht. Vor allem kleinere Geschäfte und Gastronomiebetriebe müssen wegen Corona aufgeben.

"Irgendwann kann man nicht mehr"

"Ohne Einnahme und nur die Kosten - kann man irgendwann nicht mehr", sagt Schuhhändlerin Petra Weigert aus München. In ihrem kleinen Schuhgeschäft berät sie in diesen Wochen ihre letzten Kunden. Denn im August ist Schluss. Petra Weigert, Schuhhändlerin in der vierten Generation, gibt auf. Seit Corona sind die Umsätze massiv eingebrochen.

Geschäftsaufgabe als letzte bleibende Option

Um die Miete zu decken, zahlte sie jeden Monat 2.500 bei der Bank ein. Irgendwann sei der Moment gekommen, an dem sie gedacht habe: "Menschenskinder, nur einzahlen, das ganze Alterspolster geht weg. Und dann habe ich für mich durchgerechnet und gedacht: Nein, da muss ich die Reißleine ziehen und habe beschlossen zu schließen."

Insolvenzen machen nur 15 Prozent aus

Damit steht die Schuhhändlerin nicht alleine da. Viele vor allem kleinere Unternehmen sperren zu, bevor sich Schuldenberge anhäufen und es zur Insolvenz kommt. Laut Wirtschaftsforschern des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung machen Insolvenzen einen vergleichsweise geringen Teil der Unternehmensschließungen aus. Der langfristige Durchschnitt liege bei etwa 15 Prozent.

Insolvenzstatistik erfasst viele Geschäftsschließungen nicht

Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, sind die Insolvenzzahlen aktuell sogar gesunken. Doch das ist nur bedingt aussagekräftig, wie Joachim Ragnitz vom Institut für Wirtschaftsforschung in Dresden erläutert. "Die Insolvenzstatistik liefert nur ein unvollständiges Bild der tatsächlichen Unternehmensdynamik, weil nur die Unternehmen erfasst werden, die als Kapitalgesellschaften zahlungsunfähig werden."

"All jene Unternehmen, die einen privathaftenden Gesellschafter haben, der mit seinem Privatvermögen, Eigenheim etc. haftet, der wird gar nicht Insolvenz anmelden und ist in der Statistik gar nicht erfasst." Joachim Ragnitz, ifo Institut Dresden

Viele Inhaber kleiner Läden und Bars wissen nicht, wie lange sie noch durchhalten können. Denn langsam wird es eng für sie und viele andere Geschäftsinhaber.

Wie sieht die Bundesregierung die Situation?

Die Bundesregierung beruft sich auf Konjunkturumfragen. In der Antwort auf eine kleine Anfrage der FDP-Fraktion heißt es, die Unterstützungsmaßnahmen der Regierung hätten geholfen. Und weiter: "Dementsprechend dürfte auch nur eine Minderheit der Unternehmen von einer Überschuldung bedroht sein. (…) Mangels detaillierter Daten ist eine Einschätzung zu einzelnen betroffenen Branchen nicht möglich."

Gewerbeflächen stehen leer, Mieten sinken

In den Innenstädten zeigen sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie: In immer mehr Klein- und Mittelstädten stehen Gewerbeimmobilien leer – zum Teil bis zu 25 Prozent. Und sogar in Boomstädten spürt man das Problem deutlich, wie der Immobilien-Experte vom IVD Süd, Stephan Kippes, berichtet: "Wir haben einen ganz klaren Rückgang bei den Ladenlokalmieten quer durch die Bank, speziell in den 1A-Geschäftslagen." So sei zum Beispiel in der berühmten Kaufingerstraße in München im vergangenen halben Jahr die Miete um 20 Prozent gesunken. Für eine solche Lage sei das beachtlich.

Auch Münchner Kult-Nachtlokal vor dem Aus

Corona trifft auch die Gastronomie. Günther Grauer steht vor seinem ehemaligen Lokal, der Roy-Bar in der Münchner Innenstadt. Stars wie Michael Jackson oder Tina Turner gingen hier früher ein und aus. "Mei, das sind halt schon noch Geschichten, die man nie vergisst: Chris de Burgh. Wenn er in München war, ist er meistens ins Roy gegangen, nach seinen Konzerten. Thomas Gottschalk war früher da, Caterina Valente, Ivan Rebroff", erinnert sich Grauer. Doch jetzt ist Schluss. Aufgrund der Corona-Schließungen war eine Fortführung des Nachtlokals nicht mehr rentabel.

"Es ist schade, so ein Ende von einem seit 63 Jahren bestehenden Lokal mit allen Höhen, das dieses Lokal gehabt hat, so zu beenden, das ist schon traurig." Günther Grauer, Szene-Wirt

Stadtbilder werden sich verändern

Manche Innenstädte drohen zu veröden, schätzt der Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz die Lage ein. "Das wird bedeuten, dass wir einfachere Mieter bekommen wie 1-Euro-Shops oder Tattoo-Läden. Das heißt, die Mieten werden nach unten gehen und damit werden wir insbesondere in den kleineren Städten ein ganz verändertes Bild bekommen." Es sei zu befürchten, dass die Attraktivität sinke und dass in kleineren und mittleren Städten die Innenstädte zu sozialen Brennpunkten werden.