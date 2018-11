Fünf Jahre Börsengang: Twitter - auf dem Weg der Besserung

Was für ein Börsenstart! Galaktisch, furios, fulminant: So bejubelten die Medien den ersten Handelstag der Twitter-Aktie am 7. November 2013. Schauspieler Patrick Stewart, bekannt als Captain Jean-Luc Picard aus der Serie „Star Trek, The Next Generation“, durfte als berühmter Twitter-Nutzer in New York die Glocke läuten. Gestartet ist die Aktie tatsächlich mit Warp-Faktor 9,99. Der Ausgabepreis betrug 26 Dollar, zeitweise kletterte das Papier um mehr als 90 Prozent. Der Schlusskurs lag bei 44,90 Dollar - ein Plus von 73 Prozent.Schon damals stellten sich viele Marktbeobachter, Anleger, Analysten und Experten die Frage: Ist die Euphorie übertrieben? Schließlich hatte Twitter in den Jahren seit seiner Gründung im Jahr 2006 noch nie Gewinn gemacht. Die entscheidende Frage lautete, ob das Geschäftsmodell, die Finanzierung über Werbung, überhaupt langfristig tragen könne.

Aber wenn die Aktie aufwärts geht, möchte natürlich niemand etwas verpassen, alle wollen ein Stück vom Kuchen haben. Und er wurde immer größer: Ende 2013 erreichten Twitter-Aktien ein Rekordhoch bei 73,31 Dollar. Wer zweifelte, hatte eine gute Möglichkeit versäumt, richtig viel Geld zu verdienen. Doch nach dem Höhepunkt folgte ein Abstieg in Etappen. Er betraf nicht nur den Börsenkurs, der bis auf ein historisches Tief bei 13,73 Dollar absackte.