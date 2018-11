20.11.2018, 18:07 Uhr

Fünf Fragen zum geplanten Fachkräfte-Einwanderungsgesetz

Der Gesetzentwurf für das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz ist in der Ressortabstimmung. Doch kann ein Gesetz die Probleme beim Fachkräftemangel lösen? Was steht in dem Entwurf, wie groß ist der Bedarf, welche Änderungen wünschen sich Unternehmen?