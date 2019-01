Führungswechsel bei der Bayerischen Wirtschaft

Alfred Gaffal steht seit 2013 an der Spitze der Arbeitgeberverbände. Der 71-Jährige weiß, was solch ein Ehrenamt und die Verbandsarbeit mit sich bringen. Und das neben seinen zahlreichen anderen Aktivitäten. So sitzt er als Vorsitzender im Aufsichtsrat der Wolf GmbH in Mainburg, einem Unternehmen, das Heiztechnik herstellt.

Dem Niederbayer folgt ein Niederbayer

Seinen Nachfolger hat er sich entsprechend ausgesucht. Dem Niederbayern aus Mainburg folgt ein Niederbayer. Wolfram Hatz, 57 Jahre alt, wurde in Ruhstorf an der Rott geboren. Dort gründete er die Motorenfabrik und nannte sie Hatz. Heute ist er Hauptgesellschafter der Firma mit rund 900 Beschäftigten.

Im Frühjahr wird der Nachfolger gewählt

Wie Gaffal ist er vertraut mit dem, was da jetzt auf ihn zukommen wird – wenn denn die Gremien ihn entsprechend im Frühjahr wählen. Das Ja-Wort der Präsidien beider Verbände hat er schon.

Hatz engagiert sich seit Jahren sowohl bei den Metallarbeitgebern als auch bei der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Seine Kandidatur wird er sich also gut überlegt haben. Sein Vorgänger Gaffal bezeichnet ihn als profilierten, mittelständischen Familienunternehmer.