Führungswechsel bei BMW: Oliver Zipse wird neuer Chef

Als Produktionsvorstand ist Oliver Zipse momentan noch für das größte Ressort im Konzern verantwortlich: Die Leitung des weltweit verzweigten Netzwerkes von 31 BMW-Werken gilt als Königsdisziplin und als wichtigstes Sprungbrett auf der Karriereleiter.

1991 hat Zipse als Trainee bei BMW begonnen

1991 kam der gebürtige Heidelberger zu BMW, fing dort als Trainee an. Zug um Zug arbeitete sich der Maschinenbauingenieur hoch, übernahm Führungsaufgaben in der Entwicklung und in der Produktion. Er tritt verbindlich auf, gibt sich ausgleichend und ist eher ruhig. Gleichzeitig gilt er als besonders durchsetzungsfähig. Insidern zufolge könne er auch mal seine Ellbogen ausfahren. Diese Durchsetzungskraft kann Oliver Zipse nun gut gebrauchen, er muss viele Probleme angehen, und das möglichst rasch. Sowohl die Autobranche als auch BMW selbst befinden sich in einem heftigen Umbruch.

Mit ihm übernehme ein führungsstarker Stratege und Analytiker das Amt des Vorstandsvorsitzenden, erklärte der Aufsichtsratschef Norbert Reithofer. Die Wahl Zipses ist erwartet worden, der 55-jährige Maschinenbauingenieur galt als stärkster Favorit für die Nachfolge des scheidenden Chefs Harald Krüger. Dieser hatte vor zwei Wochen dem Aufsichtsrat mitgeteilt, dass er für eine zweite Amtszeit nicht mehr zur Verfügung steht.

Wie holt BMW bei der Elektromobilität auf?

Als Oliver Zipse 1991 frisch zu BMW kam, lief gerade ein 3er BMW mit Elektroantrieb im Testversuch. Der Münchner Autobauer war bei der E-Mobilität von Anfang an gut dabei, brachte dann vor sechs Jahren den elektrischen i3 auf die Straße. Doch danach brachte BMW kein neues E-Auto auf den Markt, die E-Auto-Offensive geriet ins Stocken. Aktionärsvertreterin Daniela Bergdolt meint, dass die Führungsetage der Mut verlassen habe.

"Ich habe immer gesagt, man hat als Tiger losgelegt und ist als Bettvorleger gelandet." Daniela Bergdolt, Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz

Neue E-Autos sind bisher nur angekündigt, nach Meinung vieler Experten hat BMW nach einem fulminanten Start den Vorsprung verspielt und sich von anderen Playern auf dem Markt überholen lassen.

"Bei BMW ist man bei der Elektromobilität hinter Daimler, hinter VW, hinter anderen zurück. Man muss bei den richtigen E-Autos, bei den batterieangetriebenen Elektroautos mehr Gas geben." Ferdinand Dudenhöffer, Center Automotive Research, Universität Duisburg-Essen

Wie schultert BMW das autonome Fahren?

Das autonome Fahren ist das Zukunftsfeld in der Autobranche. Doch die Entwicklungskosten in diesem Bereich sind enorm, ein relativ kleiner Autobauer wie BMW kann das allein kaum schultern. Erst vergangene Woche haben die beiden großen Player VW und Ford eine enge Zusammenarbeit bei E- und Roboterautos angekündigt. Auch BMW setzt auf Kooperation, im Verbund mit Daimler sollen jetzt möglichst schnell teilautonome Fahrzeuge auf den Markt kommen.

Wie behauptet sich BMW angesichts der drohenden Strafzölle?

Der Handelskonflikt zwischen China und den USA treffen vor allem die Autohersteller.

"Wir rechnen damit, dass der US-Präsident Trump mit Zöllen im Herbst in der Welt bei der Autobauindustrie auftreten wird. Das wird BMW vor große Probleme in Amerika stellen." Ferdinand Dudenhöffer, Center Automotive Research, Universität Duisburg-Essen

Gerade erst im Juni hat BMW in Mexiko ein neues Werk eröffnet. Die Autos werden derzeit vor allem für den US-Markt produziert, auch wenn Oliver Zipse seiner Zeit ankündigte, dass das neue Werk nicht ausschließlich vom nordamerikanischen Markt abhängig sein werde. Ab 2020 soll es in über 40 Länder liefern, oft zu Freihandelskonditionen. Gerade bei dem weltweiten Produktionsnetzwerk hat Zipse einiges bewegt, er hat beispielsweise das System von Leit- und Partnerwerken eingeführt: Bestimmte Standorte haben die Aufsicht von bestimmten Fahrzeugsegmenten, Spartanburg etwa ist in der X-Baureihe führend. Durch Verlagerungen in den weltweiten BMW-Werken könnte der Konzern Strafzölle immerhin ausgleichen.

Zipse übernimmt am 16. August

Noch steht Harald Krüger an der Spitze des Münchner Autobauers, doch im August schon übernimmt sein Nachfolger das Ruder. Eigentlich wäre Krügers Vertrag noch bis kommenden April gelaufen, nun tritt er schon früher ab.