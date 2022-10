Führt Putin auch Krieg gegen Deutschland?

"Deutlich mehr Firmenpleiten im September", "Deutschland steuert direkt in die Rezession", "das Einkommen der Deutschen wird schrumpfen": angesichts solcher Nachrichten schauen viele sorgenvoll auf die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Deutschlands.

Führt Putin einen Hybriden Krieg gegen Deutschland?

Manche sprechen in diesem Zusammenhang schon von einem hybriden Krieg gegen Deutschland. Hybrider Krieg ist eine Kombination aus wirtschaftlichen, nachrichtendienstlichen und vielen anderen militärischen und nicht-militärischen Eingriffen. All das kann selbst ein wohlhabendes Land wie Deutschland in kurzer Zeit ins Chaos stürzen.

Ist die Auseinandersetzung mit Putin ein direkter Wirtschaftskrieg? Und wie kann verhindert werden, dass es Deutschland in einen möglichen Ruin treibt? Dieser Frage geht das aktuelle "Possoch klärt" nach (Video unten). Der Wirtschaftsexperte und Podcaster Wolfgang M. Schmitt stellt direkt zu Beginn fest:

"Ja, wir sind in einem direkten Wirtschaftskrieg mit Russland." Wolfgang M. Schmitt, Wirtschaftsexperte und Podcaster von "Wohlstand für Alle"

Marcel Fratzscher, Ökonom und Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, bewertet die aktuelle Lage wiederum nicht als Wirtschaftskrieg, verdeutlicht aber, wo der Kern des Problems liegt: "Wir waren viel zu abhängig von russischem Gas und Öl. Russland hat völlig völkerrechtswidrig ein Land überfallen, hat damit einen Krieg ausgelöst und liefert mittlerweile kein Gas mehr nach Europa und das ist der Auslöser für diese Krise."

Die Krise trifft alle – braucht es eine europäische Lösung?

Deutschland steht mit diesem Problem nicht allein dar. Ganz Europa hat mit den Auswirkungen, insbesondere der massiv angestiegenen Energiepreise, zu kämpfen. Die Frage ist dann: Wie gehen wir als europäische Gemeinschaft mit dieser Krise um? Denn so wie teurere Lebensmittel hierzulande besonders für diejenigen extrem belastend sind, die ohnehin wenig Geld zur Verfügung haben, so sind in Europa besonders die Länder von der Energiekrise betroffen, die weniger Geld als beispielsweise Deutschland haben, um die Verteuerungen abzufedern.

Deutschland kann sich einen "Doppel-Wumms" leisten, also das so von Kanzler Olaf Scholz (SPD) bezeichnete Entlastungspaket der Bundesregierung. Marcel Fratzscher sieht darin jedoch auch ein Problem: "Deutschland macht mal wieder einen Alleingang." Fratzschers Amtskollege Clemens Fuest vom ifo-Institut für Wirtschaftsforschung kommt in seiner Analyse des "Geschäftsmodells Deutschland" zu einem ähnlichen Schluss: "Um diese Herausforderungen zu bewältigen, ist eine stärkere Zusammenarbeit auf europäischer Ebene erforderlich", heißt es in dem Papier.

