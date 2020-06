Früherer Wirecard-Vorstand angeblich untergetaucht

Der frühere Wirecard Vorstand Jan Marsalek war für das operative Tagesgeschäft zuständig und könnte sicherlich zur Aufklärung des Falls sehr viel beitragen. Die Staatsanwaltschaft München hat viele Fragen an ihn. Dem 40-jährigen Österreicher droht die Verhaftung.

Sein früherer Chef Markus Braun ist bereits letzte Woche festgenommen worden und ist nur aufgrund einer hohen Kaution wieder auf freiem Fuß. Zunächst hieß es, Marsalek wolle nach München kommen. Doch wie WDR, NDR und "Süddeutsche Zeitung" nun berichten, ist der ehemalige Topmanager untergetaucht. Die Medien berufen sich auf nicht näher genannte Prozessbeteiligte.

Wo steckt Marsalek?

Der früher enge Vertraute des ehemaligen Vorstandschefs Markus Braun soll sich in Asien aufhalten. Sein genauer Aufenthaltsort ist allerdings unbekannt. Nach den Daten der philippinischen Einwanderungsbehörde reiste der frühere Wirecard-Vorstand am Dienstag in das südostasiatische Land ein und am Mittwoch über den Flughafen Cebu weiter nach China. Allerdings zeigten die Videoaufzeichnungen des Flughafens nicht, dass Marsalek das Land verlassen habe, sagte Justizminister Menardo Guevarra dem Fernsehsender CNN Philippines.

Wo sind 1,9 Milliarden Euro?

Wirecard hatte in der vergangenen Woche Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen musste zugeben, dass in der Bilanz 1,9 Milliarden Euro fehlen, offenbar aufgrund von Luftbuchungen. Daraufhin geriet nicht nur der Vorstand des DAX-Unternehmens unter Druck, sondern auch die Finanzaufsicht Bafin und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY. Der Kurs der Wirecard-Aktie stürzte ab.