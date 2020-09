Früherer Audi-Chef Stadler vor Gericht

Allein schon der Ort des Verfahrens sorgt für Aufmerksamkeit und viel Gesprächsstoff. In dem Hochsicherheitssaal der Justizvollzugsanstalt Stadelheim wird Stadler und den anderen drei Mitangeklagten der Prozess gemacht. Das hängt aber nicht mit dem Ernst der Lage zusammen, sondern war vor allem eine Raumfrage. Der Verhandlungssaal in Stadelheim sei einfach der größte, heißt es. Trotzdem gibt es aufgrund der Corona-Abstandsregeln gerade einmal zehn Plätze für Journalisten. Dabei haben sich 280 akkreditiert. Es könnte zum morgigen Auftakt ein großes Gedränge geben.

Langes Verfahren erwartet

Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten Betrug, mittelbare Falschbeurkundung und strafbare Werbung vor. Drei der Angeklagten, unter ihnen der spätere Porsche-Entwicklungsvorstand Wolfgang Hatz, sollen die illegale Abschalteinrichtung entwickelt haben. Diese Software erkennt, wenn das Fahrzeug auf dem Prüfstand steht und drosselt dann den Stickoxidausstoß. Auf der Straße dagegen sind die Autos deutlich dreckiger. Solche Prüfstandserkennungen sind illegal. Stadler wird vorgeworfen, spätestens ab September 2015 davon gewusst zu haben und die Verkäufe der betroffenen Fahrzeuge nicht gestoppt zu haben. Die Staatsanwaltschaft hat sich tief in die Materie eingearbeitet. Allein die Anklageschrift umfasst knapp 100 Seiten, dazu kommen zig Tausend Ermittlungsakten.

Tiefer Fall von Stadler

Für Stadler und den früheren Audi-Motorenchef Wolfgang Hatz könnte es nicht nur wegen des respekteinflössenden Ortes recht unangenehm werden. Einer der mitangeklagten Motorenentwickler, der 62 Giovanni P. ist der Staatsanwaltschaft zufolge uneingeschränkt geständig. Sein Verteidiger kündigte bereits ein Statement nach Verlesung der Anklage an. So wie es aussieht, wird er die Verantwortung für den Skandal nach oben schieben. Er habe getan, was von oben abgesegnet und angewiesen wurde, erklärte sein Anwalt Walter Lechner dem BR. Stadler und Hatz selbst haben die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Stadler sieht sich als Opfer. Der 57-jährige Topmanager war von 2007 bis 2018 Vorstandsvorsitzender von Audi. Er genoss lange Zeit den Rückhalt des Aufsichtsrats. Tiefpunkt seiner Karriere war sicherlich die Verhaftung wegen Verdunklungsgefahr 2018. Monatelang saß Stadler in Untersuchungshaft, wie auch Hatz und ein anderen der mitangeklagten Motorenentwickler.