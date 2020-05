Friseure: Viele Beschäftigte, niedrige Umsätze

Friseursalons dürfen nach den Corona-bedingten Schließungen wieder öffnen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, arbeiteten im Jahr 2017 in Deutschland 240 000 Personen in der Friseurbranche. Sie waren für einen Umsatz von rund 6,7 Milliarden Euro verantwortlich. Im Durchschnitt setzte somit jede der dort tätigen Personen mehr als 28 000 Euro im Jahr um. Im Vergleich mit anderen zulassungspflichtigen handwerklichen Berufen, die im Durchschnitt rund 126 000 Euro Umsatz pro tätige Person erzielen, reihen sich Friseurinnen und Friseure am Ende der Skala ein.

Überdurchschnittlich viele geringfügige Entlohnte im Friseurhandwerk

Der Anteil der geringfügig entlohnten Beschäftigten liegt bei Friseurinnen und Friseuren mit 16 Prozent höher als bei den rund 4,2 Millionen insgesamt im zulassungspflichtigen Handwerk tätigen Personen. Dort beträgt er nur 10 Prozent. Im Friseurhandwerk sind knapp 37 500 geringfügig Entlohnte tätig. Als geringfügig entlohnt gilt, wer nicht mehr als 450 Euro im Monat verdient, also wer zum Beispiel einen Minijob hat.

Hoher Frauenanteil bei neuen Auszubildenden

Der Friseurberuf lebt zum großen Teil vom weiblichen Nachwuchs. 2018 schlossen 7 100 Frauen einen neuen Ausbildungsvertrag als Friseurin ab. Das waren fast dreimal so viele Neuabschlüsse wie bei den 2 500 neuen männlichen Auszubildenden, so das statistische Bundesamt.