Friedrich Merz – Hoffnungsträger der Wirtschaft?

2003 war das, als Friedrich Merz seine Idee einer radikalen Steuerreform präsentierte. Es sollte weniger Einkunftsarten geben, weniger Ausnahmen im Steuerrecht, vor allem aber geringere Steuersätze: 12, 24 beziehungsweise 36 Prozent, je nachdem, wie viel man verdient. Und Merz, damals noch Vizefraktionschef im Bundestag, demonstrierte anhand eines Bierdeckels, wie schnell sich Privatleute in einem solch vereinfachten System ihre Steuerschuld selbst ausrechnen könnten.

Der Bierdeckel landet im Haus der Geschichte

Der Bierdeckel wurde so berühmt, dass er als zeithistorisches Dokument ins Bonner Haus der Geschichte der Bundesrepublik wanderte. Darauf ist Merz heute noch stolz, auch wenn er zugegeben hat, dass seine Rechnung von damals Fehler enthielt. Und umsetzen konnte beziehungsweise musste er das Konzept auch nicht, schließlich war die Union damals in der Opposition.

Die Aktion mit dem Bierdeckel zeigt aber zugleich, was viele Merz-Fans ihm auch heute noch zutrauen: Politik einfach und pointiert zu erklären. Also etwas, was Armin Laschet nicht gelang, wenn er im Wahlkampf zum Beispiel zum Thema Mindestlohn gefragt wurde und nicht verständlich machen konnte, was denn die Union gegen die populäre 12 Euro-Forderung von Olaf Scholz hatte.

2003 – das war wie heute eine Zeit, in der die Union in der Opposition war. Vor allem aber war es eine wirtschaftliche Krisenzeit. Die Zahl der Arbeitslosen lag über vier Millionen und sollte unter dem damaligen SPD-Kanzler Gerhard Schröder noch über fünf Millionen steigen. Deutschland galt wirtschaftlich als Schlusslicht in Europa, Ifo-Präsident Hans-Werner Sinn fragte pointiert: "Ist Deutschland noch zu retten?"

Mehr Markt als Staat – das galt 2003 nicht nur für Merz

Die damalige Antwort der Politik lautete, die Kräfte des Marktes freizusetzen. Während Gerhard Schröder viele Empfehlungen der Hartz-Kommission umsetzte (was ihm bekanntlich viel Ärger mit Teilen seiner eigenen Partei einbrachte), begab sich die Union auf einen streng marktwirtschaftlich-liberalen Kurs. Mitverantwortlich: Friedrich Merz. Das Steuer- und Abgabensystem sollte radikal reformiert werden.

So beschloss die CDU bei ihrem Parteitag in Leipzig, angeführt von Angela Merkel, dass die Gesetzliche Krankenversicherung nicht mehr einkommensabhängig, sondern mit einer einheitlichen Kopfpauschale finanziert werden sollte – was übrigens zum Konflikt mit der CSU führte und den Rücktritt von Horst Seehofer als stellvertretender CDU/CSU-Fraktionsvorsitzender zur Folge hatte.

Der Rückblick ist aber wichtig, um den Friedrich Merz von heute zu verstehen. Denn inzwischen ist viel passiert. Merz verteidigt sein Buch "Mehr Kapitalismus wagen" aus dem Jahr 2008 zwar inhaltlich, gibt aber offen zu: "Den Titel würde ich anders wählen" – so der designierte CDU-Vorsitzende gegenüber der Wochenzeitung "Die Zeit". Denn das Vertrauen in den Kapitalismus hat nicht zuletzt wegen der Finanz- und Bankenkrise stark gelitten. Das weiß auch Merz, der die Finanzwelt so gut kennt wie kaum ein anderer Politiker.

Vorteil und Nachteil zugleich: Merz‘ Mandate in der Wirtschaft

Nach seinem Abschied aus der Politik im Jahr 2009 übernahm der studierte Jurist und Wirtschaftsanwalt Merz zahlreiche Mandate in der Wirtschaft: in Beiräten, Aufsichtsräten und Verwaltungsräten, so bei der Deutschen Börse, bei der Borussia Dortmund AG, der Flughafen Köln/Bonn GmbH und nicht zuletzt beim deutschen Ableger des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock. Wenn Merz bei Wirtschaftstagungen spricht, wird er dafür gefeiert, dass er diese Welt kennt, und zwar sowohl die Bedeutung der Kapitalmärkte in einer global vernetzten Wirtschaft als auch die ganz konkreten Belastungen der Unternehmen mit Steuern und Bürokratie.

Doch genau diese Erfahrungen haben eine Kehrseite: Kritiker wähnen in jedem Merz-Vorschlag zum Beispiel zur Altersvorsorge, er habe dabei doch nur seine ehemaligen Auftraggeber im Sinn. Dies wird es Merz nicht leicht machen, seine Kompetenz in Wirtschafts- und Finanzfragen so auszuspielen wie bisher.

Als CDU-Vorsitzender kann er nicht nur auf Wirtschaft setzen

Zumal er als künftiger CDU-Vorsitzender eben nicht mehr nur vor wohlgesinnten Unternehmern und Managern auftreten wird, die seine Kritik zum Beispiel an der europäischen Klimapolitik häufig teilen. Noch kurz vor der Bundestagswahl hatte Merz bei einem großen Kongress des Wirtschaftsrates der CDU, dessen Vizepräsident er bis vor kurzem war, einige Teile des Klimapakets von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen – auch sie CDU – heftig kritisiert: Die Idee einer Abgabe auf Produkte aus anderen Ländern, die weniger klimafreundlich produzieren als Europa, sei nicht nur "das Ende der Freihandelspolitik", es drohe auch "der Beginn eines neuen Welthandelskonflikts, bei dem es nur Verlierer geben wird".

Die Wirtschaftsposten in der Unions-Fraktion sind verteilt

Schwierig dürfte auch das Verhältnis zur eigenen Bundestagsfraktion werden. Merz gehört ihr nach einer sechzehnjährigen Pause zwar wieder an, doch zentrale Posten für Wirtschafts- und Finanzfragen sind mit anderen Köpfen besetzt worden: Ex-Kanzleramtschef Helge Braun, der Merz im Kampf um den CDU-Vorsitz unterlag, soll den wichtigen Haushaltsausschuss im Bundestag leiten. Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn wird sich als Fraktionsvize um die Themen Wirtschaft, Klima und Energie kümmern. Und Ex-Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner wurde zur wirtschaftspolitischen Sprecherin der Unions-Fraktion gewählt.

Da bleibt für Merz, wenn er sich im Bundestag profilieren will, nur noch das Amt des Fraktionsvorsitzenden – das bislang freilich Ralph Brinkhaus ausübt. Dass er dieses Amt anstrebt, hat Merz offiziell noch nicht gesagt. Seine grundsätzliche Haltung aber hat er in einem Zeitungsinterview kundgetan: "Dass der Vorsitz der CDU und die Führung der Unionsfraktion in einer Hand liegen sollten, ist ein prinzipieller Satz, der gilt." Zumal jetzt, wo für die Union, wie zu Bierdeckel-Zeiten, wieder Opposition angesagt ist.