Friedhofsgebühren in Bayern

Sterben und bestatten - gerade am Totensonntag denken viele Menschen über dieses ebenso ernste wie unvermeidliche Thema nach. Selten geht es den Angehörigen im Trauerfall um die Kosten einer Bestattung oder die Friedhofsgebühren. Tatsächlich gibt es aber bei den Gebühren große Unterschiede, die gerade für die interessant sein könnten, die auch beim Thema Bestattung auf die Kosten achten wollen oder müssen.

In Bayern kann jeder selber entscheiden, in welcher Gemeinde er bestattet werden will. Die Art und Weise unterliegt jedoch dem "Friedhofszwang", das heißt, Verstorbene dürfen nur auf Flächen beigesetzt werden, die als Friedhöfe ausgewiesen sind. Dabei ist das "Wo" und "Wie" auch eine Frage der Kosten, wie unsere aktuelle Übersicht zeigt.

Grundsätzlich können sich Gräber in Umfang, Ausstattung und damit Preis erheblich unterscheiden. Vom einfachsten Reihengrab bis zu Mausoleum oder Gruft ist auf Bayerns Friedhöfen vieles möglich. Ebenso unübersichtlich ist die Gebührenlage. Die Verbraucherinitiative Aeternitas e.V. hat einfaches Erdreihengrab, Urnenreihengrab und die immer populärer werdende Baumbestattung miteinander verglichen und die Preise von München, Würzburg, Ansbach, Bayreuth, Regensburg, Landshut und Augsburg ermittelt. Die Nutzungsdauern sind in diesen Kommunen unterschiedlich und reichen von 10 über 15 bis zu 20 Jahre. Auch die Verlängerungsmöglichkeiten sind unterschiedlich. Wir haben daher die Kosten pro Jahr Nutzungsdauer berechnet.

München Preisführer

Für ein einfaches Erdreihengrab fallen im Durchschnitt unserer Erhebung € 104,80 pro Jahr an. Beim Urnenreihengrab sind es € 60,76 und bei der Baumbestattung € 114,20. Dabei sind die Preisunterschiede erheblich. So verlangt das mittelfränkische Ansbach für die Trauerhalle keine Gebühr, im niederbayerischen Landshut hingegen werden € 190 fällig. Rechnet man allerdings die Kosten für Trauerhalle, Grabnutzung und Beisetzung zusammen, verlangt Bayreuth bei Erdreihengräbern mit € 56,50 pro Jahr in unserem Städtevergleich am wenigsten. Auch bei Urnenreihengräbern führt Bayreuth mit € 34, gegenüber dem vergleichsweise teuren München, wo € 99,30 pro Jahr verlangt werden. Ansbach wiederum ist mit € 71 pro Jahr bei Baumbestattungen am günstigsten. München ist bei Erdreihen- und Urnenreihengrab die teuerste Kommune, in Augsburg wird im Bayernvergleich mit € 164,77 pro Jahr am teuersten baumbestattet. Das ist natürlich auf unterschiedliche Grundstückspreise in den Regionen zurückzuführen. Auch Zusatzleistungen wie eine Grabplatte ohne Beschriftung können im Preis inbegriffen sein oder eben nicht.

Unser Rat

Wer also auch beim Thema Bestattung auf die Kosten achten möchte, dem kann man raten: Entscheiden Sie zunächst nicht wie, sondern WO sie bestattet werden wollen und reden dann mit der zuständigen Friedhofsverwaltung. Dort hat man einen Überblick über die Bestattungsarten und die anfallenden Gebühren. Und vergessen Sie nicht, die Kosten für die Dienstleistungen eines Bestatters hinzuzurechnen. Denn einen Bestatter einzuschalten, ist rechtlich vorgeschrieben.

Baumbestattungen im Trend

Vergleicht man die Wahl der Bestattungsarten, wird deutlich, dass die Kosten natürlich nicht der wichtigste Entscheidungsgrund sind.

"Bei Erdreihenbestattungen geht die Nachfrage gegen Null zurück, vor allem zugunsten alternativer Bestattungsformen wie zum Beispiel der teureren Baumbestattung.", Björn Wolff, Geschäftsführer des Bestattungsportals mymoria

Baumbestattungen werden von Kommunen z.B. auf Waldfriedhöfen angeboten. Der Verstorbene wird wie bei einer traditionellen Feuerbestattung eingeäschert und in einer biologisch abbaubaren Urne am Fuße eines Baumes, zwischen den Wurzeln, beigesetzt. Auf Wunsch wird am Baum eine Namensplakette angebracht.