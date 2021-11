Freude über gelungen Neustart der "Consumenta"

Die Nürnberger Messegesellschaft AFAG freut sich über eine aus ihrer Sicht gelungenen Verbrauchermesse "Consumenta" unter Corona-Bedingungen. Der Messe-Re-Start sei geglückt, so die AFAG in einer Mitteilung. Insgesamt waren 69.000 Besucherinnen und Besucher in die Nürnberger Messehallen gekommen. Dort waren rund 600 Aussteller vertreten. Zum Vergleich: In den Jahren vor der Corona-Pandemie lockten weit mehr als 1.000 Aussteller beinahe drei Mal so viele Besucher an. Der Messe-Gesellschaft war es nach eigener Aussage aber vor allem wichtig, zu zeigen, dass eine Messe unter den aktuellen Corona-Bedingungen möglich sei.

Bauen, Wohnen und regionaler Genuss auf der "Consumenta"

Die "Consumenta" war am Sonntag nach neun Messetagen zu Ende gegangen. Wie in den vorangegangenen Jahren waren auch heuer die Bereiche Bauen und Wohnen sowie der regionale Genuss die beliebtesten Angebote. Auch die Heimtier-Messe und der sogenannte Gin-Market liefen den Veranstaltern zufolge gut. Für die "Consumenta" im kommenden Jahr stünden die ersten Konzeptbausteine bereits fest, so die AFAG.