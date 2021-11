Fresenius Medical Care streicht weltweit 5.000 Stellen

Fresenius Medical Care (FMC) bekommt die Folgen der Corona-Pandemie stark zu spüren. Die Krankheit beeinträchtigt die Geschäfte, da Dialysepatienten anfälliger für Covid-19 sind. Die Übersterblichkeitsraten hatten sich bei diesen Patienten zwar dank der fortschreitenden Impfkampagne im zweiten Quartal deutlich verringert. Das hat sich im dritten Quartal durch das Auftauchen der Delta-Variante aber wieder geändert.

Fresenius Medical Care streicht 5.000 Stellen

FMC-Chef Rice Powell sprach bei der Vorlage der Quartalsbilanz von einer nie dagewesenen Situation, die weiter täglich viele Menschenleben koste. Die Tochter des Gesundheitskonzern Fresenius soll nun mit einem einfacheren Betriebsmodell wetterfest gemacht werden, wodurch die Kosten deutlich sinken sollen. Rund 5.000 der über 125.000 Arbeitsplätze fallen weltweit weg.

FMC bündelt Segmente

Künftig will FMC sein Betriebsmodell weltweit auf nur noch zwei Segmente ausrichten. In einem wird das bisher dezentralisierte Produktgeschäft gebündelt. Das andere umfasst das Geschäft mit Gesundheitsdienstleistungen, das pro-forma rund 80 Prozent des Konzernumsatzes ausmacht. Das bisherige Betriebsmodell ist derzeit noch in vier Weltregionen aufgeteilt mit einigen Querschnittsfunktionen. Von der Neuausrichtung verspricht sich Powell mehr Kosteneffizienz und zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten.

Hohe Einmalkosten

Bis 2025 erwartet FMC eine Senkung der jährlichen Kostenbasis um 500 Millionen Euro. Allerdings werden dafür auch Einmalinvestitionen von rund 450 bis 500 Millionen Euro fällig. Nettoeinsparungen werden erstmals für das Jahr 2023 erwartet. Fresenius hatte bereits angekündigt, das Betriebsmodell seiner Dialysetochter einer umfassenden Überprüfung unterziehen und Details dazu im Herbst veröffentlichen zu wollen.

FMC senkt Gewinnprognose

2021 erwartet FMC Umsatz und Konzernergebnis nun am unteren Ende der Prognosespanne. Demnach droht währungsbereinigt ein Rückgang des bereinigten Konzerngewinns um bis zu 25 Prozent. Im dritten Quartal fiel er um 21 Prozent auf 277 Millionen Euro. Der Umsatz stieg um ein Prozent auf 4,4 Milliarden.

Mutterkonzern Fresenius ist dagegen zuversichtlich

Die Konzernmutter Fresenius, die wie ihre Dialysetochter im deutschen Leitindex Dax notiert ist, erhöhte dagegen trotz der Corona-Belastungen ihre Ziele. Der Konzern rechnet nun mit einem währungsbereinigten Anstieg des Umsatzes im mittleren einstelligen Prozentbereich. Bislang war ein Zuwachs im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt worden. Beim währungsbereinigten Konzernergebnis wird nun ein Anstieg am oberen Ende der Prognosespanne erwartet, die ein Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich vorsieht.

Fresenius: mehr Umsatz und Gewinn

Im dritten Quartal kletterte der Umsatz von Fresenius um fünf Prozent auf 9,3 Milliarden Euro. Währungsbereinigt stand ebenfalls ein Plus von fünf Prozent zu Buche, ohne Corona-Belastungen hätte das Unternehmen ein Wachstum von bis zu acht Prozent erzielt. Der Konzerngewinn legte um zwei Prozent auf 435 Millionen Euro zu.