Fremde Währung: So kommen Ukrainer an Bargeld und ein Konto

Die ukrainische Landeswährung Hrywnja kann man in vielen Ländern nicht einfach umtauschen. Für Kriegsflüchtlinge ist das problematisch.

Suche nach europäischer Lösung

Die Europäische Zentralbank (EZB) soll an einer europäischen Lösung arbeiten, aber die ist noch nicht in Sicht. Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK), der Zusammenschluss der deutschen Bankenverbände wartet ab, was die EZB als möglichen Wechselmechanismus für die ukrainische Hrywnja anbietet. Auch die Bundesbank verweist auf die laufende Diskussion auf europäischer Ebene. So lange sich hier keine Lösung abzeichnet, wird es für ukrainisches Bargeld keinen Sortenankauf geben. In vielen Wechselstuben sowie bei der Reisebank ist außerdem der Umtausch des russischen Rubel blockiert, was politisch von den westlichen Zentralbanken und Regierungen auch gewollt ist, um Putin zu schaden.

Auf dem Weg aus der Ukraine ist es am besten, bereits Euro dabei zu haben. Der Umtausch dort ist allerdings sehr teuer. Mit der europäischen Gemeinschaftswährung kann man praktisch überall auf der Flucht bezahlen, genauso wie mit US-Dollar.

Mit polnischen Zloty, die viele Ukrainer bei ihrem Aufenthalt in Polen in die Hände bekommen, gibt es beim Umtausch in Deutschland auch keine Schwierigkeiten, genauso wenig wie mit tschechischer Krone, ungarischem Forint oder rumänischem Leu.

Was tun mit Bargeld aus der Ukraine in Hrywnja oder in Rubel?

Auf keinen Fall sollte man das Geld aus der Ukraine wegwerfen oder auf dem Schwarzmarkt tauschen. Es besteht die begründete Hoffnung, dass es später dafür Euro geben wird. Doch erst muss von der EZB ein europäischer Wechselkursmechanismus festgelegt werden, und das kann dauern.

Deshalb sollten sich Kriegsflüchtlinge in der Zwischenzeit schon mal Geld beim Sozialamt als Vorschuss geben lassen. Mit der Registrierung beim Einwohnermeldeamt haben Geflüchtete aus der Ukraine Anspruch auf solche Leistungen, zu denen auch Wohngeld für Miete und Nebenkosten oder Leistungen der Krankenversicherung gehören können.

Der Umtausch in Rubel könnte aber auch längerfristig scheitern, so lange die Sanktionen gegen Russland bestehen bleiben. Dazu gehört auch, dass Banken in Deutschland keine Geschäfte mit Rubel mehr machen sollen. Der blockierte Umtausch von Rubel in andere Währungen soll Putins Kriegsführung durch Devisenmangel schwieriger machen. Das wirkt sich auch auf kleinere Tauschbeträge aus.

Wie können Flüchtlinge an Euro-Bargeld kommen?

Wenn es noch Verbindungen mit Familie und Freunden in der Ukraine oder in anderen Ländern gibt, können Geflüchtete sich Geld auch auf verschiedenen Wegen schicken lassen. Am besten erfolgt das gleich in Euro, damit keine zusätzlichen Wechselkursverluste beim Umtausch in Deutschland mehr entstehen. Es kann unterm Strich auch günstiger sein, in US-Dollar zu transferieren. Da der Dollar die weltweite Leitwährung ist, gibt es für ihn auch mehr Transfermöglichkeiten.

Aber Vorsicht! Dienstleister wie Western Union kassieren hohe Transaktionsgebühren, die je nach den Umständen einen Großteil der Summe ausmachen können. Das Internet bietet digitale Zahlungsmöglichkeiten wie Paypal und andere an, auf die auch Geflüchtete zurückgreifen können. Für den neuen Alltag in Deutschland empfiehlt sich dann ein Bankkonto.

Wie sieht es mit der Eröffnung eines deutschen Bankkontos aus?

Zahlreiche Sparkassen und Privatbanken wie Deutsche Bank und Commerzbank haben bereits zugesagt, Geflüchteten unbürokratisch bei der Eröffnung von Bankkonten helfen zu wollen. Sie verzichten zum Beispiel auf die Bestätigung eines EU-Aufenthaltstitels, den Ausländer sonst für die Einrichtung einer Bankverbindung benötigen.

Geflüchtete sollten sich vorher aber bei Vertrauenspersonen oder ihren Betreuern über die Kontogebühren hier in Deutschland informieren. Die sind womöglich im Einzelfall hoch und können einige Euro im Monat betragen.

Für einen Arbeitgeber in Deutschland ist eine Kontoverbindung ebenfalls wichtig, weil es sonst Probleme geben kann mit den notwendigen Zahlungsnachweisen.