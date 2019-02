Freizeitmesse: Verkaufsrekord bei Wohnwagen

Laut Caravaning Industrie Verband ( CIV) wurden 2018 gut 71.000 Freizeitmobile zugelassen. Das bedeutet einen Anstieg um über 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. "Ein neuer Allzeit-Rekord", so der CIVD-Geschäftsführer Daniel Onggowinarso auf der Freizeitmesse f.re.e in München.

Und der Boom soll weiter gehen. Im Januar 2019 gab es einen Zuwachs an Neuzulassungen von rund 10 Prozent im Vergleich zu 2018, so Onggowinarso. Einer der Hauptgründe: Die Sehnsucht der Urlauber nach Freiheit und Unabhängigkeit.

Wohnmobile werden immer kompakter

Egal ob Wohnwagen, Wohnmobil oder umgebauter Van. Die kleine mobile Ferienwohnung wird immer beliebter. Und sie wird immer kompakter.

Viele Hersteller haben ihren Gefährten eine Schrumpfkur verordnet: schon bei der Form lässt sich Platz sparen. Ein tropfenförmiger Wohnwagen, nicht größer als Kleinstwagen, hat trotzdem alles Wichtige an Bord: von Schlafplätzen bis zur Toilette.

Autarke Stromversorgung und Apps

Immer gefragter: Elektronische Helfer. In den Reisemobilen kontrollieren Kameras die Umgebung und Apps informieren den "Wohnmobilisten" über Wasserstand, Gasversorgung oder Batterie- Speicher. Einige Hersteller bieten Fahrzeuge mit autarker Stromversorgung oder Fußbodenheizung. Auch barrierefreie Wohnmobile gibt es mittlerweile.

Wer völlig unabhängig sein will: das eigene Schneckenhaus gibt es sogar als Fahrradanhänger. Der Kleinst-Wohnwagen wiegt gerade mal 29 Kilogramm und lässt sich aufblasen. Im Inneren ist Platz für zwei Personen. Zugegeben: es ähnelt dann doch mehr einem Zelt als einem Caravan.

Deutsche haben 57 Milliarden Euro für Urlaub ausgegeben

Nur eine von vielen Attraktionen auf der Freizeit-Messe f.re.e in München, die diesmal dem Bereich Caravaning so viel Platz wie nie einräumt. Wer will, kann in den Messehallen auch den nächsten Urlaub buchen.

Die Deutschen reisen gerne : 2018 haben sie für insgesamt 71 Millionen Urlaubsreisen etwa 75 Milliarden Euro ausgegeben. Während die einen lieber bekannte Ziele ansteuern, zieht es die anderen ins Unbekannte. Im Trend: Natur-Urlaub. Die gibt es unter anderem im Partnerland Tschechien zu entdecken.

Freizeit-Trends auf der F.re.e

Wassersportfans können in Indoor-Seen das Tauchen ausprobieren, sich auf Stand-Up-Boards aufs kühle Nass wagen oder Kajaks und Kanus durch die Halle schippern. Auch Radlerherzen werden auf der f.re.e höher schlagen und das E-Bike kann man auf einem Parcour testen.

Die Schau ist mit rund 88.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche die größte Freizeitmesse im süddeutschen Raum.