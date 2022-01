Freilandeier könnten wegen Geflügelpest knapp werden

In Deutschland grassiert die Vogelgrippe. Laut Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft mussten in den vergangenen Monaten rund 400.000 Tiere getötet werden. Um sie zu schützen, werden die Hühner im Stall untergebracht – in Bodenhaltung.