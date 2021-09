Freiberufler klagen über viel Bürokratie

Freie Berufe sind für viele mit einem Gefühl großer Freiheit als Selbständige verbunden. Ob als Mediziner, Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer oder in vielen anderen Tätigkeiten. Nach Angaben des Instituts für Freie Berufe Nürnberg ist seit 2001 die Zahl der Selbständigen in den Freien Berufen um rund 137 Prozent gestiegen.

Allerdings nicht in allen Bereichen. Das sei oft auf dem Land zu spüren, so der Präsident des Verbandes Freier Berufe in Bayern (VFB), Michael Schwarz. Hier finden Ärzte oder Apotheker häufig keine Nachfolger mehr. Der Grund für den Nachwuchsmangel sei oft die stark gestiegene Bürokratie. Diese verleide vielen potentiellen Interessenten, in einen Freien Beruf zu gehen und selbständig zu arbeiten.

Fachkräftesicherung vorantreiben

Um Freie Berufe attraktiver zu machen, fordert der Verband Freier Berufe in Bayern weniger Bürokratie. Außerdem sollen künftig die Gründe für den Nachwuchsmangel genauer analysiert werden.

Anzeichen für eine Unterversorgung mit qualifiziertem Personal gebe es auch in rechts-, steuer- und wirtschaftsberatenden Berufen. Sowohl mangele sowohl an ausreichend Bewerbern, aber häufig auch an der Qualifikation. Für die Fachkräftesicherung müssten die richtigen Impulse gesetzt werden, so die Geschäftsführerin des Instituts für Freie Berufe Nürnberg, Birgit Kurz. So müsse etwa der Digitalisierung im Rahmen der Ausbildungsordnungen stärker Rechnung getragen werden.

Erfreuliche Gesamtbilanz

Das Bayerische Wirtschaftsministerium hält eine stärkere Bewerbung von Freien Berufen für erforderlich. In der Wirtschaft und Gesellschaft seien diese Berufe systemrelevant. Der Fachkräftemangel in einigen Branchen sei besorgniserregend.

Im Vergleich zum Berichtsjahr 2015 ist die Gesamtbilanz für Freie Berufe allerdings erfreulich. Denn insgesamt steigt die Zahl der Erwerbstätigen in Freien Berufen weiter an. Besonders bei den Kulturberufen sei das offenkundig. Hier ist die Attraktivität offenbar ungebrochen, obwohl während der Corona-Pandemie viele Kulturschaffende oft auf wirtschaftliche Unterstützung angewiesen waren. Dass hier kein Einbruch festgestellt wurde, sei ein sehr gutes Zeichen, so Michael Schwarz.