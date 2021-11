Frauen auf dem Bau: Wie die Diskriminierung überwinden?

Madita Irl mischt Sockelputz an. Heute ist die 22-jährige Auszubildende zur Maurerin mit ihrem Kollegen Fiff Staudinger zu zweit in Erding, um die Außenfassade eines Hotels neu zu verputzen. Die Arbeit im Familienbetrieb ihres Vaters macht ihr großen Spaß. Am Abend sehe man, was man auf der Baustelle geschafft hat, und es sei jeden Tag etwas anderes.

In der Berufsschule wird Bevorzugung unterstellt

Doch als Frau auf dem Bau ist sie eine Seltenheit. Gerade in den Ausbildungsberufen im Bau- und Ausbaugewerbe spiegelt sich ein Ungleichgewicht wider: Laut Zentralverband des Deutschen Handwerks ZDH waren vergangenes Jahr unter den Neu-Azubis in der Branche nur knapp acht Prozent weiblich. Und das spürt Madita Irl auch. Nicht nur auf der Baustelle, auch in der Berufsschule. Dort heiße es manchmal, ihre guten Noten habe sie nur bekommen, weil sie ein Mädchen ist.

"Du auf der Baustelle? Du sollst hinterm Kochtopf stehen"

Auf der Baustelle arbeitet Madita Irl nicht nur mit Kollegen aus der eigenen Firma zusammen. Auch Arbeiter aus anderen Unternehmen und Gewerken sind dort unterwegs. Meist sind es die, die ihr Geschlecht immer wieder zum Thema machen. Die Kollegen aus der eigenen Firma stehen dann hinter ihr. So auch Friedrich "Fiff" Staudinger. Er beobachtet:

"Es ist halt so auf dem Bau, dass den Mädels nachgepfiffen wird. Dass gesagt wird, 'ja geil', oder sonst etwas. Zum Beispiel auf dieser Baustelle vor einem Jahr, geht da ein Mann vorbei und sagt zu ihr: 'Was machst du hier auf der Baustelle? Du sollst hinterm Kochtopf stehen, das gehört ja verboten sowas!'" Friedrich "Fiff" Staudinger, Maurer

Madita Irl hat mit der Zeit ihre Strategie gefunden, sich den Respekt der anderen zu erarbeiten. Am Anfang habe sie sich behaupten und einige Prozent mehr geben müssen als die anderen, damit sie ernst genommen wird, sagt sie.

Auch Bauleiterinnen mit privaten Anspielungen konfrontiert

Auch Monika Birner arbeitet seit drei Jahren in der Baubranche. Als Bauleiterin verantwortet sie ein Großprojekt im Münchener Westend. Sie läuft durch die Grube, in der einmal viele Wohnungen stehen sollen. Heute ist sie als einzige weibliche Person auf der Baustelle. Für die meisten Arbeiter sei es kein Problem, mit einer Bauleiterin zusammenzuarbeiten. Mit ihnen begegne sie sich auf Augenhöhe. Einige wenige scheinen es, so Monika Birner, aber ungewöhnlich zu finden, dass sie eine Frau ist und stellen Fragen nach dem Privatleben, dem Beziehungsstatus oder der Handynummer.

Das sei ihr unangenehm und gehe ihr auf die Nerven, weil es in keinem Zusammenhang mit ihrer Funktion und ihrer Arbeit steht. Den Beruf als Bauleiterin beschreibt Monika Birner als vielseitig und abwechslungsreich. Er bereite ihr große Freude, was sich wohl auch andere Frauen erhoffen: Laut Hauptverband der Deutschen Bauindustrie sind 30 Prozent der zurzeit Bauingenieurwesen-Studierenden weiblich. Bei den vereinzelten privaten Anspielungen auf der Baustelle bleibe sie sachlich und gebe eine ganz eindeutige Abfuhr, sagt Monika Birner.

Enormer Nachwuchsmangel im Baugewerbe

Doch warum ist das überhaupt notwendig? Es scheint noch nicht bei allen angekommen zu sein, dass auch Frauen auf Baustellen arbeiten. Per Gesetz übrigens erst seit 1994. Vorher war das nicht erlaubt. Heute, fast 30 Jahre später, braucht das Baugewerbe dringend Nachwuchs – ganz egal ob männlich oder weiblich. Dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB zufolge blieben 60 Prozent der angebotenen Ausbildungsplätze in der Baubranche zuletzt unbesetzt. Außerdem wird im Baugewerbe fast jeder vierte Ausbildungsvertrag vorzeitig aufgelöst.

Harald Irl, Vater und Chef der Maurerin Madita Irl, glaubt, dass sich viele junge Frauen eine Karriere im Baugewerbe nicht zutrauen. Das Berufsbild müsse sich im Handwerk ändern und Frauen offensiver beworben werden.

Körperliche Berufseignung unabhängig vom Geschlecht

Harald Irl hält nichts von dem Argument, Frauen seien körperlich zu schwach für den Beruf. Es gebe schließlich auch Männer, die etwas weniger Kraft haben. Durch eine geschickte Arbeitsaufteilung ließe sich dann aus dem Team das Beste herausholen. Seine Tochter und Maurerin-Auszubildende Madita Irl findet zum Beispiel, dass Frauen durch ihre kleineren Hände filigraner arbeiten. Sie steht jedenfalls voll und ganz hinter der Entscheidung, als Frau in der Baubranche zu arbeiten:

"Das Wichtigste ist eigentlich, dass du selber damit zufrieden bist, weil du musst den Beruf ja ausüben. Du machst das ja nicht für irgendjemand anderen. Und es gibt immer Leute, die wohl ein Problem damit haben. Es gibt auch Leute die ein Problem damit haben, wenn jemand als Mann Kindergärtner wird, aber die sollen das dann einfach für sich behalten." Madita Irl, Auszubildende zur Maurerin