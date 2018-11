Frankreich macht Druck bei der Digitalsteuer

Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire kommt sofort zur Sache. Und er spricht demonstrativ englisch, damit ihn auch wirklich alle verstehen.

"Wir wollen einen Beschluss über die Einführung einer Digitalsteuer bis Ende dieses Jahres ... Das ist für die französische Regierung eine klare rote Linie.“ Bruno Le Maire, französischer Finanzminister

Von der französischen Kritik angesprochen fühlen darf sich - unter anderem - der deutsche Finanzminister. Der sagt zwar auch, dass sich etwas ändern muss, weil es die Bürger für ungerecht halten, wenn Internet-Giganten deutlich weniger Steuern zahlen als traditionelle Unternehmen. Allerdings setzt Olaf Scholz auf eine internationale Lösung, etwa einen weltweit gültigen Mindeststeuersatz.

Sorge vor Folgen der Digitalsteuer

Nicht nur in Berlin ist die Sorge groß, dass eine EU-Steuer für Google, Facebook und Co. den Handelskrieg mit den USA weiter anheizt. Worunter exportorientierte Länder wie Deutschland besonders leiden würden. Widerstand gegen eine europäische Digitalsteuer kommt aber auch aus Irland, Schweden, Finnland oder den Niederlanden. Der dänische Finanzminister Kristian Jensen sagte, natürlich werde es eine Reaktion aus Washington geben.

"Angesichts unserer Exporte in die USA ist eine Steuer dort, wo der Umsatz gemacht wird statt dort, wo die Wertschöpfung passiert, keine gute Idee für Europa.“ Kristian Jensen, dänischer Finanzminister

Die Kritiker der Digitalsteuer verweisen außerdem auf ungelöste technische Fragen, zum Beispiel, wie sich diese Abgabe mit bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen verträgt. Der französische Finanzminister Bruno Le Maire hält das für vorgeschoben und wirft seinen Amtskollegen vor, sich damit um eine Entscheidung herumdrücken zu wollen. Wo ein Wille sei, gebe es schließlich auch immer einen Weg.

Bei Steuerfragen Einstimmigkeit notwendig

Aber ob dieser politische Willen wirklich in sämtlichen EU-Ländern vorhanden ist? Entscheidungen sind heute jedenfalls nicht zu erwarten. Schließlich müssen Steuerfragen in der europäischen Union einstimmig beschlossen werden. Der Digitalsteuer könnte daher das gleiche Schicksal drohen wie der Finanztransaktionssteuer. Auch über diese Abgabe wird seit Jahren verhandelt. Ergebnisse sind bisher allerdings nicht in Sicht.