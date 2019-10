Franken in Südamerika: 10 Jahre NürnbergMesse Brasil

Die NürnbergMesse Brasil freut sich an ihrem 10. Geburtstag in Sao Paulo über immer mehr Aussteller und Besucher. Roland Fleck, Geschäftsführer der NürnbergMesse Group, sagt auf der Pressekonferenz in Sao Paulo: "Die Metropole ist genau der richtige Standort – sie ist der größte industrielle Ballungsraum in Lateinamerika und damit für uns das Eintrittstor in den südamerikanischen Markt."

Im vergangenen Jahr hatten insgesamt 816 Aussteller ihre Produkte auf Veranstaltungen der NürnbergMesse Brasil präsentiert und damit knapp 110.000 Besucher angelockt. Vor zehn Jahren waren es noch knapp 150 Aussteller und gut 45.500 Besucher weniger.

Brasiliens Messe-Branche boomt

Die Brasilianer gelten als konsumfreudig und interessiert an Messen. So boomt die Messe-Branche in Brasilien: Allein dieses Jahr gehen 14 neue Veranstaltungen an den Start. Darunter die Pet Experience, eine Messe für den Heimtierbedarf, organisiert von der NürnbergMesse Brasil. Die Brasilianer geben rund vier Milliarden Euro im Jahr für Haustiere aus. Damit belegen sie weltweit den zweiten Platz hinter den USA.

NürnbergMesse Brasil auf Wachstumskurs

Die NürnbergMesse Brasil gehört inzwischen zu den führenden Messegesellschaften des Landes. Sie hat ihr Geschäftsjahr 2018 mit einem Umsatzwachstum von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr abgeschlossen. Joao Picolo, Chef des 45-köpfigen Teams: "Wir arbeiten in Märkten, die konstant wachsen und auf denen wir expandieren können."

Offenbar decken die Messen die wichtigsten Wachstumssektoren Brasiliens ab, d. h. Pharmazie, Kosmetik und Labortechnik, Analytik, Biotechnologie, Qualitätskontrolle, Glastechnologie , Nachhaltigkeit- und Mobilität.

Innovative neue Veranstaltungen in Brasilien

Mobilität ist auch in Brasilien ein zentrales Zukunftsthema. Die Fahrradmesse "Festival Bike Brasil" und die "Veiculo Elétrico Latino-Americano", die größte Messe zum Thema Elektromobiliät in Lateinamerika, sind Beispiele dafür.

Messe setzt große Hoffnung in neues Freihandelsabkommen

In Brasilien sind insgesamt rund 1.600 deutsche Unternehmen tätig. Sao Paulo ist einer der größten deutschen Industriestandorte weltweit außerhalb der Bundesrepublik. Möglicherweise beflügelt das neue Mercosur-Abkommen die wirtschaftliche Entwicklung auch in Brasilien. Jedenfalls sind die Erwartungen hoch.

Roland Fleck, Geschäftsführer der NürnbergMesse Group, verspricht sich viel vom neuen Freihandelsabkommen der EU mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur.

"Konkret erhoffen wir uns davon nicht nur mehr Aussteller aus der südamerikanischen Region auf unseren Messen in Nürnberg, sondern vor allem eine höhere europäische Beteiligung an den Messen unserer Tochtergesellschaft NürnbergMesse Brasil in Sao Paulo." Roland Fleck, Geschäftsführer NürnbergMesse Group

Insbesondere für europäische Maschinenhersteller im Pharma- und Kosmetikbereich, aber auch für Hersteller von Flachglas und Laborgeräten, sieht Roland Fleck von der Messe Nürnberg auf dem brasilianischen Markt große Chancen.

Nürnberg unter den größten Messegesellschaften der Welt

Die NürnbergMesse Group gehört zu den 15 größten Messegesellschaften der Welt. Sie hat 15 Tochtergesellschaften und Beteiligungen an elf Standorten in Deutschland, Brasilien, China, Indien, Italien, Griechenland, Österreich und den USA. Insgesamt arbeiten dort mehr als 1000 Mitarbeiter.

Das vergangene Jahr war für die NürnbergMesse Group das bisher erfolgreichste Geschäftsjahr - mit 315 Millionen Euro Umsatz und 28 Millionen Euro Gewinn. Roland Fleck rechnet mit einem "messezyklusbedingt schwächeren Jahr 2019". Trotz der Abschwächung der Weltkonjunktur geht er von einem Umsatz von deutlich über einer Viertelmilliarde Euro aus.