Fragen Unternehmen den Impfstatus ihrer Mitarbeiter ab?

Darf ein Unternehmen den Impfstatus eines Arbeitnehmers abfragen oder nicht? Dieses Thema wird derzeit sehr kontrovers diskutiert. Eine Umfrage des BR bei Unternehmen in der Oberpfalz und in Niederbayern hat ergeben, dass die Mitarbeitenden generell nicht nach ihrem Impfstatus gefragt werden. In einem Fall hat ein Unternehmen eine anonyme Umfrage gemacht.

Keine Fragen wegen Datenschutz in Regensburg

Schon aus datenschutzrechtlichen Gründen sei eine solche Abfrage nicht möglich, sagt ein Sprecher vom Regensburger Infineon-Werk. Man habe ausschließlich Informationen über solche Impfungen, die direkt am Standort durchgeführt wurden. Auch weiterhin biete man allen Beschäftigten bei Infineon Regensburg eine Impfung an. Sonderregelungen für geimpfte Personen werde es nicht geben, so der Sprecher weiter.

Ähnlich ist die Ansicht am Siemens-Standort Regensburg. Aus datenschutzrechtlichen Gründen werde der Impfstatus der Mitarbeitenden nicht abgefragt. An der öffentlichen Diskussion wolle man sich nicht beteiligen, so eine Sprecherin auf BR-Anfrage. Man wolle sich vielmehr an die geltenden Regelungen halten. Für die ganze Belegschaft würden, unabhängig vom Impfstatus, dieselben Hygiene- und Schutzvorschriften gelten.

BMW fragt nicht, fände es aber sinnvoll

Auch im BMW-Werk in Regensburg werden Arbeitnehmer nicht nach ihrem Impfstatus gefragt. Dies sei rechtlich einfach nicht möglich, auch, wenn es sinnvoll wäre, um Schutzmaßnahmen zu optimieren, so eine Sprecherin. Bei BMW sei die Impfbereitschaft unter den Mitarbeitenden aber ohnehin hoch gewesen. Sie wurden dafür unter anderem während der Arbeitszeit freigestellt und konnten sich so die Impfung vor Ort verabreichen lassen.

Krones führte anonyme Umfrage durch

Der weltgrößte Getränke-Abfüllanlagenbauer Krones aus Neutraubling im Landkreis Regensburg hat Anfang August eine anonyme Umfrage unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu deren Impfstatus durchgeführt. Laut einer Sprecherin hat die Hälfte der Belegschaft daran teilgenommen. 85 Prozent davon haben demnach angegeben, bereits vollständig geimpft zu sein oder bald eine Zweitimpfung zu erhalten. Spezielle Anreize sich impfen zu lassen habe es bei Krones nicht gegeben.

Bei einer groß angelegten Impfkampagne in den Krones-Werken in Deutschland konnten rund 3.400 Mitarbeitende sowie deren Angehörige im selben Hausstand in kürzester Zeit geimpft werden, so die Sprecherin weiter.

Keine Impfstatus-Abfragen in Niederbayern

Ebenso wird bei vielen niederbayerischen Unternehmen nicht nach dem Impfstatus gefragt: So handhabt es zum Beispiel Webasto in Hengersberg im Kreis Deggendorf. Man wisse aber, wer von den Mitarbeitenden genesen sei. Diese Information bekomme das Unternehmen aus den entsprechenden Quarantäne-Bescheiden des Gesundheitsamtes.

Vom Elektromotorenhersteller ebmpapst in Landshut heißt es: Wenn, dann sei nur eine freiwillige Abfrage denkbar. Interessant wäre eine solche Abfrage allenfalls, weil man dann wüsste, wie viel Bedarf es noch an Impfungen gibt, die das Unternehmen selbst anbietet.

Beim Automobilzulieferer Dräxlmaier mit Hauptsitz in Vilsbiburg werden seit Anfang Juni deutschlandweit an den Standorten Impfungen gegen das Coronavirus angeboten, heißt es von der Pressestelle. Man habe bereits fast 3.000 Mitarbeitende geimpft. Um die Impfquote in der Belegschaft abzuschätzen und damit eine noch bessere Kapazitätsplanung sicherzustellen, sei eine kurze vertrauliche, anonyme und freiwillige Umfrage eingerichtet worden. Diese ende am 15. September.

Politik uneins über Impfstatuts-Abfrage

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) tendierte zuletzt dahin, ein Fragerecht gesetzlich zu ermöglichen. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hält eine Abfrage des Corona-Impfstatus am Arbeitsplatz nur in Ausnahmefällen für vertretbar. Der Deutsche Gewerkschaftsbund lehnt solche Pläne dagegen aus Datenschutz-Gründen strikt ab.