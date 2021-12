Fränkische Unternehmen kommen mit 3G-Regel gut zurecht

Bei der Umsetzung der 3G-Regel am Arbeitsplatz gibt es in den großen fränkischen Unternehmen offenbar kaum Probleme. Und trotz der aktuell sehr hohen Inzidenzen gibt es anscheinend auch vergleichsweise wenige Neuinfektionen an den großen fränkischen Standorten.

Hohe Impfquote bei Puma

Der Herzogenauracher Sportartikel-Hersteller Puma führt das auf die hohe Impfquote unter den Beschäftigten in der Unternehmenszentrale zurück. Sie liege bei 96 Prozent. Laut einer Umfrage des Wirtschaftsmagazins Handelsblatt ist das der Spitzenwert unter den DAX-Unternehmen. Puma beschäftigt viele junge und internationale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie seien oft Singles und hätten nicht unbedingt die gleichen sozialen Netzwerke, um von zu Hause aus zu arbeiten. Vielen sei es wichtig, ins Büro zu kommen, erklärte ein Unternehmenssprecher.

Impfkampagnen sollen für geringeres Infektionsrisiko sorgen

Daher habe es im vergangenen Sommer eine groß angelegte Impfkampagne gegeben, bei der allen Beschäftigten ein Impfangebot gemacht wurde. Zudem gebe es mittlerweile Booster-Impfungen für Mitarbeiter und deren Familienangehörige bei Puma. Trotz der hohen Impfquote bestehen bei Puma weiterhin Abstandsregeln und Maskenpflicht im gesamten Gebäude, sobald man den Arbeitsplatz verlässt. FFP2-Masken und Schnelltests werden kostenlos zur Verfügung gestellt und auch Geimpfte werden dazu angehalten, sich regelmäßig zu testen, erklärte der Puma-Sprecher weiter. Trotz allem seien aber auch die Möglichkeiten, außerhalb des Büros zu arbeiten, bei Puma weiter verbessert worden.

Adidas setzt weiter auf Homeoffice

Puma-Nachbar und –Konkurrent Adidas hat dagegen keine offizielle Impfquote bekanntgegeben. Zwar werde der Impfstatus der Beschäftigten entsprechend der gesetzlichen Regelungen beim Zutritt überprüft. Da sich aber weiterhin viele im Homeoffice befänden, sei es nicht möglich, eine Impfquote zu ermitteln, teilte Adidas mit. Auch Adidas stellt vor Ort kostenlose Schnelltests zur Verfügung. Zudem gelten in den Gebäuden weiterhin Abstandsregeln und Maskenpflicht.

Kontaktminimierung bei Siemens Healthineers

Auch beim Medizintechnik-Unternehmen Siemens Healthineers in Erlangen gibt es keine Zahlen zum Impfstatus der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es sei Anliegen des Unternehmens, dass "nur Mitarbeitende vor Ort tätig sind, die Ihre Arbeit ausschließlich oder überwiegend vor Ort verrichten können. Alle anderen sind angehalten, von zu Hause aus zu arbeiten", teilt Siemens Healthineers mit – Kontaktminimierung sei das Gebot der Stunde.

Strenge Zugangsregeln für Beschäftigte und Externe

Die Beschäftigten und Externe, die das Firmengelände betreten müssen, würden an den Pforten auf ihren 3G-Status überprüft. Dabei geht der Medizin-Technik-Hersteller gegebenenfalls auch streng vor: "Mitarbeitenden und Externen ohne gültigen 3G-Nachweis wird der Zutritt auf das Betriebsgelände verwehrt beziehungsweise sie werden aufgefordert, auf direktem Weg das Betriebsgelände zu verlassen. Die Information wird an die zuständige Führungskraft, Personalabteilung und an die Betriebsleitung gemeldet. Etwaige arbeitsrechtliche Konsequenzen werden in jedem Einzelfall geprüft", teilt ein Unternehmenssprecher mit.

Aufklärung und niedrigschwellige Impfangebote

In erster Linie setze man aber bei Siemens Healthineers auf Aufklärung und Einhaltung der Covid-19-Präventionsgrundsätze, also der AHAL-Regel und Homeoffice. Bis Jahresende würde dem Personal soweit nötig auch die Testkosten gestellt. Zudem würde der betriebsärztliche Dienst weiterhin Covid-19-Impfungen durchführen. Dadurch hätten alle Impfwilligen die Möglichkeit, sich bis zum Ablauf der Testkostenübernahmefrist vollständig impfen zu lassen.