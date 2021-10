Fränkische Stadtwerke wollen Photovoltaik vorantreiben

Wie der Energieversorger N-Ergie mitteilt, haben sie dazu eine gemeinsame Gesellschaft unter dem Namen "Ökostrom Franken GmbH & Co. KG" gegründet. Daran sind die N-Ergie aus Nürnberg, die Fürther infra, die Stadtwerke Schwabach, die Erlanger Stadtwerke, die Stadtwerke Stein und die Gemeindewerke Wendelstein beteiligt. Gemeinsam sehen sie es als dringlich an, Franken besser mit erneuerbaren Energien zu versorgen.

Massiver Ausbau erneuerbarer Energien für Franken nötig

Die Geschäftsführer der sechs Gesellschafter haben eine entsprechende Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. "Die Partner bekennen sich zu den europäischen und nationalen Klimaschutzzielen und sind sich bewusst, dass diese einen massiven Zubau von erneuerbaren Energien erfordern – auch und gerade im süddeutschen bzw. fränkischen Raum", heißt es in einer Mitteilung.

Erstes Projekt: Solarkraftwerk in Röthlein im Landkreis Schweinfurt

Das erste konkrete Projekt der Ökostrom Franken GmbH & Co. KG soll ein Solarkraftwerk im unterfränkischen Landkreis Schweinfurt sein, das in der Gemeinde Röthlein errichtet wird. Geplanter Baustart für die 6,5 Hektar große Anlage mit einer maximalen Einspeiseleistung von 6,2 Megawatt ist noch in diesem Jahr. Die zu erwartende Stromproduktion des Solarkraftwerks soll ausreichen, um rund 1.600 Haushalte mit Ökostrom zu versorgen